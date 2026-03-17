'Por La Rioja' "responsabiliza" a Vox del "alza de los costes" por "su complicidad con Trump"

El presidente Donald Trump - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Conta

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' "responsabiliza" a Vox del alza de los costes de producción agrícola, industrial y transporte "por su vasallaje y complicidad con Trump, la guerra y los aranceles a los productos riojanos".

Del mismo modo, la formación regionalista "señala al partido ultraderechista como responsable directo del alza del precio de la energía y la alimentación en los hogares riojanos". 'Por La Rioja' carga, especialmente, contra los cargos públicos en La Rioja de la formación de Santiago Abascal al ser, "inútiles para la defensa de los intereses de La Rioja o de cualquiera de sus municipios".

En ese sentido, el portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijalba, ha criticado que "vemos constantemente como se envuelven en cualquier bandera para atacar las políticas que desarrollan el resto de partidos políticos, pero nunca se les ha escuchado, ya no solo una sola propuesta en positivo sino defender a La Rioja, a los riojanos, o a cualquiera de los municipios donde tienen representación, al contrario apoyan políticas extranjeras que perjudican notablemente los intereses de La Rioja y de sus habitantes".

Especialmente "cínica" resulta a juicio de Gomez Ijalba la actuación de Vox respecto al sector agroalimentario riojano, "al que dicen defender y por el que no han hecho ni una sola propuesta de mejora o revitalización, y ni siquiera han planteado alternativa alguna ante la crisis desatada en los precios de los carburantes y los fertilizantes por la guerra iniciada por su 'gurú ideológico', Donald Trump, al que rinden vasallaje".

"Muy al contrario -subrayan los regionalistas- tratan de esconderse al ser retratados como cómplices de la crisis desatada por la guerra". A lo pocos días de iniciar Trump y Netanyahu los bombardeos sobre Irán, 'Por La Rioja' reclamó a los grupos representados en el parlamento regional, como es el caso de Vox, la activación de iniciativas parlamentarias que desemboquen en acuerdos del gobierno central y regional para paliar la subida del precio de los carburantes, la energía y los fertilizantes "que están poniendo al limite la ya resentida situación del sector agroalimentario riojano".

"Ha quedado demostrado -resalta Gómez Ijalba- que VOX tan solo instrumentaliza al campo y la ganadería riojana, no tiene ninguna propuesta que pueda hacer que la situación del sector agroalimentario riojano mejore, ninguna propuesta que pueda resultar útil a los pueblos o las zonas rurales de La Rioja, sino que por el contrario lo que hace es apoyar todas las políticas que perjudican a esos sectores. Desde apoyar los aranceles de la administración Trump hace apenas un año a aplaudir ahora que el gobierno americano quiera castigar comercialmente a España con la importancia que tiene el mercado americano para el sector agroalimentario e industrial de La Rioja".

La formación regionalista critica que "para Vox, el campo y la ganadería son sectores que deben rendirles pleitesía y vasallaje, como antiguamente debía hacer hacia los 'señoritos' -la indumentaria de alguno de ellos les delata-, y las zonas rurales son para ellos esos espacios donde van de veraneo o se apartan unos días de recreo, mientras desconocen por completo la realidad y los problemas que sufren a diario".