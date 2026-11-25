Rioja reúne a más de 90 sumilleres de primer nivel en un exclusivo programa europeo - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, haciendo gala de su prestigio y gran presencia internacional, ha celebrado su vinculación con algunos de los principales prescriptores de Europa con su serie de encuentros exclusivos 'Rioja Somms Table'.

Así, a través de una gira europea que ha recorrido cuatro mercados clave para la Denominación -Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania-, la Denominación ha congregado a 91 sumilleres de primer nivel, responsables de restaurantes emblemáticos del continente europeo, en torno a algunas de las mesas más exclusivas de Europa.

La iniciativa destaca por su alta especialización y la exclusividad de los espacios elegidos, todos ellos referentes de la cocina de vanguardia y el lujo gastronómico internacional.

Las siete sesiones en los cuatro países se han desarrollado en escenarios icónicos y restaurantes con Estrella Michelin europeos de gran prestigio mundial, pasando por templos de la alta cocina como el restaurante Memories del Grand Resort Bad Ragaz en Suiza, galardonado con 3 estrellas Michelin y 18 puntos Gault Millau; y la Sticks & Stones Winebar en Múnich.

También el UNioN Wine Bar & Kitchen en Irlanda, el exclusivo Ten Trinity Square Private Club, ubicado en el Four Seasons Hotel London at Tower Bridge en Londres, o el aclamado restaurante HIDE, poseedor de una estrella Michelin en Mayfair (Londres), que acogió su sesión en el exclusivo espacio Hide and Seek Room.

Los sumilleres participantes, procedentes a su vez de más de 50 restaurantes europeos de referencia, entre los que se incluyen más de 20 establecimientos reconocidos con Estrella Michelin, han podido disfrutar de Rioja en un formato diseñado para descubrir, recordar y estrechar lazos con los máximos prescriptores de la alta cocina europea.

De este modo, a lo largo de las diferentes convocatorias celebradas entre abril y noviembre de este año, se ha completado un recorrido único por la diversidad y calidad de Rioja a partir de la cata de un total de 68 referencias de la DOCa, las cuales fueron cuidadosamente seleccionadas en cada parada por los sumilleres jefe y anfitriones, en colaboración con el Consejo Regulador.

Entre el repertorio de vinos catados a lo largo de estas citas, figuran grandes exponentes históricos, así como novedades, muestra del momento de enorme dinamismo y diversidad de proyectos que conviven en la Denominación.

Remelluri Blanco 2021, Castillo Ygay Gran Reserva 2012 o Viña Albina Gran Reserva 1978 han convivido con 2024 Kalamity Blanco de Oxer Wines o 2018 Barón de Chirel de Marqués de Riscal, Roda I Reserva 2019, el espumoso Viña Pomal Reserva Brut 2020, Conde Valdemar Tempranillo Blanco 2025 y Contino Reserva 2021.

Cada una de las sesiones ha estado dirigida de forma magistral por la élite de la sumillería internacional y reconocidas figuras del sector.

Las catas y los debates profesionales han contado con expertos de la talla de Amanda Wassmer-Bulgin, candidata a Master of Wine en Suiza; los influyentes prescriptores alemanes David Schwarzwälder, Justin Leone y Maximilian Wilm, reconocido este último como Best Sommelier Germany 2019, Mícheál Móran-Kennedy, presidente del Gremio de Sumilleres de Irlanda; y los destacados especialistas británicos Jonathan Wright junto a la educadora certificada de Rioja Beatrice Bessi (Head Sommelier en el restaurante con una estrella Michelin Chiltern Firehouse).

A través de este formato de alta especialización, la Denominación ha consolidado su vínculo estratégico con los sumilleres más influyentes del continente.

De hecho, el éxito de esta gira europea pone de manifiesto el gran reconocimiento de Rioja en el plano internacional, siendo la Denominación de Origen con mayor presencia mundial -presente en 139 países- y la que más exporta, con el 39,1% del volumen de exportaciones españolas de vino con DO y más del 40% del valor de las exportaciones de vino español.