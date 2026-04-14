La Rioja sigue demandando información y transparencia en la acogida de menores migrantes para poder "seguir cumpliendo"

Archivo - Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja sigue lamentando la falta de "información y transparencia" con la que actúa el Ejecutivo central en la acogida de menores migrantes por parte de las ccaa. "La situación no ha cambiado nada desde hace una semana y, por tanto, seguimos reclamando conocer los criterios de acogida para poder negociar y cumplir con nuestras obligaciones".

Así se ha referido a preguntas de los periodistas el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, destacando la "total opacidad" que demuestra el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

En su intervención ha destacado que desde el inicio de este proceso y de su primer Real Decreto la situación sigue siendo la misma. "No conocemos datos ni criterios que permitan establecer ratios de acogida en las ccaa".

Desde el Gobierno riojano reiteran además que "cumplimos con nuestras obligaciones legales" y dan "la mejor asistencia y acogida a estos menores, más de 70, que han llegado a nuestra ccaa, para integrarlos perfectamente en la sociedad y en los servicios públicos educativos y sociales".

Pero como ha insistido "para seguir cumpliendo con nuestras obligaciones necesitamos que se fijen buenos criterios de acogida en cada ccaa y que el proceso sea transparente".