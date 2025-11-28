La Rioja solicita en Comité Europeo de las Regiones financiación específica para reforzar políticas de reto demográfico

El director de Fondos Europeos, Jesús Ángel Garrido, participa en la 6ª reunión de la Comisión SEDEC del Comité de las Regiones. - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido, ha solicitado hoy, 28 de noviembre, en Bruselas, una financiación específica para reforzar las políticas de reto demográfico. En concreto, se ha referido durante su participación en la Comisión SEDEC del Comité Europeo de las Regiones (CDR), a abordar un programa de trabajo para 2026 en el seno de la Comisión que garantice "el derecho de la población rural a permanecer en su territorio con los mismos servicios que el resto de ciudadanos".

En su intervención, ha defendido que "sólo dotando a estos territorios de servicios, como la educación, la sanidad, la conectividad, y unas buenas conexiones a través del transporte público, conseguiremos fijar población en el medio rural y, por lo tanto, garantizar el futuro de los pequeños municipios para las próximas generaciones", una labor que "debe implicar a todas las administraciones".

En este sentido, Garrido ha compartido con el resto de miembros de la Comisión SEDEC algunas de las iniciativas que La Rioja está llevando a cabo para ofrecer oportunidades reales para que los jóvenes permanezcan en el medio rural.

Entre otras, ha citado el Plan Revive, los espacios de convivencia y ocio, así como proyectos pilotos que desde el Ejecutivo regional se están apoyando "para dinamizar el medio rural y crear oportunidades de desarrollo social y económico".

De esta forma, ha animado a la Comisión a colaborar con la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos, la Demographic Change Regions Network (DCRN), con la que el Ejecutivo regional ha desarrollado distintas iniciativas para estudiar junto a otras regiones europeas y organismos los efectos del cambio demográfico.

La agenda del Gobierno de La Rioja en el Comité Europeo de las Regiones se ha completado con la participación del director general de Fondos Europeos en la última reunión de la Comisión ECON del CDR, en la que siguió los trabajos del Comité sobre la Estrategia para el Mercado Único o el Plan de Acción europeo para la Industria Química.

La Comisión SEDEC (Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura) está integrada en el Comité de las Regiones, y actúa en cuestiones como el empleo, políticas sociales, educación o cultura. Durante el mandato 2025-2030, el trabajo de la Comisión SEDEC se centrará en reforzar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, luchar contra la pobreza, construir una 'Unión de Capacidades para las transiciones digital y verde' y abordar los retos demográficos.