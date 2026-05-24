Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de La Rioja tardó algo más de 22 días en pagar a sus proveedores en marzo, por debajo del límite legal, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con estas cifras, en conjunto, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) correspondiente al mes de marzo de 2026 se ha reducido en 1,26 días en las comunidades autónomas hasta los 26,32 días, manteniéndose por debajo de los 30 días establecidos como límite legal.

Las comunidades autónomas de Castilla y León, con 70,91 días, Baleares (39,80 días) y Castilla- La Mancha (37,59 días) fueron las únicas comunidades que excedieron en marzo el plazo de 30 días fijados en la normativa.

Tras estas regiones se sitúa la Comunidad Valenciana, con 26,97 días --dentro del límite legal--, Navarra (26,51 días), Región de Murcia (25,99 días), Cataluña (24,90 días), Extremadura (23,91 días), La Rioja (22,21 días) y País Vasco (21,04 días).

Por debajo de los 20 días en pagar a proveedores destacan Aragón (18,17 días); la Comunidad de Madrid (16,48 días); Canarias (16,04 días); Andalucía (14,69 días); Galicia (14,44 días); y Cantabria que, con 13,28 días, es la comunidad que menos tarda en pagar.

Por su parte, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el tercer mes del año en 23,03 días, mientras que el de las Corporaciones Locales del primer trimestre de 2026 alcanza los 30,11 días, lo que supone 0,21 días menos respecto al del mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el periodo medio de pago registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 10,71 días en marzo.

Según ha puesto de relieve el Departamento que dirige Arcadi España, todos estos datos mantienen la evolución positiva que permitió hace unas semanas a la Comisión Europea comunicar el cierre del procedimiento de infracción abierto a España desde 2015 por incumplimiento de la Directiva e Morosidad en Operaciones Comerciales, tras constatar una mejora en los plazos de pago a proveedores en el conjunto de las administraciones.