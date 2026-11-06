El riojano Álvaro Capellán, distinguido como "mejor anfitrión de explotaciones" en el Encuentro Nacional CULTIVA

El riojano Álvaro Capellán, distinguido como “mejor anfitrión de explotaciones” en el Encuentro Nacional del programa CULTIVA - UGT

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El agricultor de Zorraquín Álvaro Capellán ha sido distinguido nuevamente como uno de los mejores anfitriones de explotaciones modelo del Programa CULTIVA 2026, durante el III Encuentro Nacional del programa, celebrado los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Se trata del segundo año consecutivo que Álvaro Capellán recibe este reconocimiento, que pone en valor su compromiso con la formación de las nuevas generaciones de profesionales del campo y su labor como anfitrión de jóvenes agricultores en su explotación.

De la mano de UPA Rioja, Álvaro Capellán participa en el Programa CULTIVA desde sus inicios, en el año 2020, poniendo su experiencia, conocimientos y trabajo diario al servicio de los jóvenes que buscan ampliar su formación práctica y conocer nuevas formas de desarrollar la actividad agraria.

El Programa CULTIVA, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene como objetivo ofrecer formación práctica a jóvenes agricultores y ganaderos mediante estancias formativas en explotaciones agrarias modelo de acogida.

A través de estas estancias, los participantes pueden adquirir y consolidar conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión, conocer experiencias de otros profesionales y obtener herramientas que puedan aplicar posteriormente en el desarrollo de sus propias explotaciones.

Este nuevo galardón supone un reconocimiento al trabajo y la dedicación de Álvaro Capellán, así como al papel fundamental que desempeñan los agricultores y ganaderos anfitriones en la transmisión de conocimientos, el intercambio de experiencias y el impulso del relevo generacional en el sector agrario.

UPA Rioja considera muy beneficiosas este tipo de iniciativas para facilitar la incorporación de jóvenes al campo, mejorar su preparación profesional y contribuir a garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería.