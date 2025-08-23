El riojano, Juanjo Rodríguez, vuelve a ganar un título nacional y se convierte en el jugador más veterano en hacerlo - CLUB DEPORTIVO ENVERO

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El riojano, Juanjo Rodríguez, ha ganado el IV Open Cruz de La Victoria de tenis en silla de ruedas, celebrado la semana pasada en la capital asturiana.

Rodríguez se alzó con el trofeo sin ceder ni un solo set en todos los enfrentamientos, derrotando en su primer partido al jovencísimo Sam Gómez, en cuartos al norteamericano Mathew, en la semifinal al cabeza de serie número 1 y favorito Jorge Iglesias y en la final al zaragozano Víctor Marcén.

En la modalidad de dobles, el riojano no pudo conseguir su cuarto título consecutivo al perder la final, junto a su compañero Marcén, ante los madrileños Iglesias y López.

Así el tenista logroñés se ha alzado con un título de esta categoría después de 8 temporadas sin lograrlo y a punto de cumplir 59 años, lo que le convierte en el jugador de más edad en lograr un título individual en la historia del tenis en silla en España.

Además, este título le aúpa hasta el 9º lugar de la clasificación nacional, puesto en el que hacía mucho tiempo que no se encontraba y que le acerca a poder jugar el Campeonato de España a final de temporada, en la que sería su vigésimo quinta participación consecutiva, un hito sin precedentes.

Este resultado es el reflejo de una gran temporada que el deportista del CD Envero está consiguiendo, fruto del trabajo que viene realizando de la mano de su entrenador Alberto Rodríguez en una poco habitual relación padre-hijo, que le está llevando a cotas y registros de otra etapa de su carrera deportiva.