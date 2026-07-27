Roberto Rodríguez Andrés y David Labarga Varona, Premios de Investigación del IER - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha presidido el acto de entrega de los Premios de Investigación del Instituto de Estudios Riojanos (IER), unos galardones creados en 2018 para fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica en La Rioja, así como la formación, cualificación y desarrollo de los investigadores riojanos dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior e Investigación.

En esta edición, los premios han recaído en dos investigadores agregados del IER: Roberto Rodríguez Andrés, en la categoría de investigadores a partir de 36 años, y David Labarga Varona, en la modalidad de hasta 35 años.

El Premio de Investigación para investigadores a partir de 36 años ha distinguido el trabajo 'Entre bambalinas. Biografía de Antonio Alesanco (1852-1935), el comerciante, empresario de teatro y político riojano que fue primer presidente de la Mutua Madrileña', de Roberto Rodríguez Andrés.

Por su parte, David Labarga Varona ha obtenido el galardón en la categoría de hasta 35 años por la investigación 'Estudio del impacto de diferentes prácticas agrícolas en vid sobre la microbiota del suelo y el mosto'.

RECUPERACIÓN DE UN PROTAGONISTA DE LA MODERNIZACIÓN DE ESPAÑA

La investigación de Roberto Rodríguez Andrés, logroñés, licenciado y doctor en Periodismo, recupera la figura de Antonio Alesanco (Berceo, 1852-Madrid, 1935), comerciante, empresario teatral y político riojano que alcanzó una destacada relevancia en la España de comienzos del siglo XX y cuya trayectoria había permanecido prácticamente olvidada.

La obra reconstruye su recorrido desde sus orígenes humildes hasta convertirse en uno de los comerciantes más prestigiosos de Madrid, impulsor del Teatro Romea como referente de las variedades, empresario en sectores como el inmobiliario, el eléctrico y el asegurador y primer presidente de la Mutua Madrileña. Asimismo, analiza su actividad política como diputado y concejal, además de su permanente vinculación con La Rioja, donde impulsó la reconstitución del Centro Riojano de Madrid en 1930.

El estudio contribuye también a profundizar en los procesos de modernización económica, cultural y política de la España de principios del siglo XX a través de la recuperación de una figura riojana de gran proyección nacional.

CONOCIMIENTO PARA UNA VITICULTURA MÁS SOSTENIBLE

En la categoría de hasta 35 años, el jarrero David Labarga Varona, biólogo y doctor en Enología, ha sido reconocido por una investigación centrada en el impacto de distintas prácticas agrícolas sobre la microbiota del suelo, la rizosfera y el mosto en viñedos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, con el objetivo de aportar conocimiento que contribuya a una viticultura más sostenible y resiliente frente a desafíos como el cambio climático y la degradación del suelo.

Desarrollado entre 2019 y 2024 en cuatro viñedos riojanos, el estudio concluye que la añada y la localización son los principales factores que condicionan la microbiota del viñedo y demuestra que determinadas prácticas agronómicas pueden favorecer la biodiversidad del suelo y mejorar la adaptación del cultivo a escenarios de sequía.

Entre sus resultados, destaca que los acolchados orgánicos mejoran la biodiversidad microbiana a largo plazo, que la elección del portainjerto constituye una herramienta útil frente al estrés hídrico y que el riego con agua ozonizada presenta un impacto muy limitado sobre la microbiota en las condiciones analizadas.

La investigación forma parte de la tesis doctoral defendida por el investigador en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), dentro del programa de Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad de la Universidad de La Rioja. La tesis obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude, con Mención Internacional y propuesta para Premio Extraordinario de Doctorado, y sus resultados se han difundido mediante publicaciones científicas internacionales y congresos especializados.

Los Premios de Investigación del Instituto de Estudios Riojanos se convocan anualmente en régimen de concurrencia competitiva y cuentan con una dotación de 10.000 euros para cada una de sus dos categorías: investigadores de hasta 35 años e investigadores a partir de 36 años.