Rubio (PP) "España necesita un cambio que nos devuelva la seguridad y la confianza"

El PP de Arnedo ante el inicio de la campaña electoral - PP DE ARNEDO

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el mensaje de que España necesita abrir una nueva etapa política, el Partido Popular de Arnedo ha iniciado la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con un encuentro con apoderados e interventores y la pegada de carteles donde su presidente, Jesús Rubio, consideró que esta cita con las urnas es decisiva para "rescatar a España del sanchismo, recuperar la gestión y devolver la confianza y la seguridad a los ciudadanos".

Durante la reunión, el presidente de la junta local ponderó la candidatura del PP por La Rioja con Cuca Gamarra liderando las listas al Congreso, acompañada de Alberto Galiana, Mónica Arcéiz y Jesús Ángel Garrido, y la del Senado con Javier Merino, Mar San Martín y Carlos Yécora como "el mejor equipo para llevar La Rioja a ambas cámaras legislativas".

Rubio recordó que en las elecciones generales de julio de 2023, el Partido Popular fue la fuerza más votada en Arnedo, con el 43,5 por ciento de los sufragios, mientras que el PSOE obtuvo el 38,8 por ciento y VOX, el 7,4 por ciento.

En este sentido, el Partido Popular de Arnedo afronta así los quince días de campaña con el propósito de movilizar a los arnedanos, trasladarles la importancia de estas elecciones y animarles a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre.

En clave nacional, el presidente del PP explicó que "esta convocatoria electoral llega en un momento especialmente relevante.

Nuestro futuro está en juego y España no puede más. No puede seguir instalada en la incertidumbre y la falta de gestión. Necesitamos un Gobierno que se preocupe de los problemas reales de los ciudadanos, que apruebe presupuestos y devuelva al Estado la estabilidad institucional".

Ante esta situación crítica, "el próximo 29N tenemos que elegir entre Sánchez o España; entre seguir con un Gobierno indecente acorralado por los escándalos de corrupción y los casos judiciales o apostar por una nueva etapa política".

El presidente del PP de Arnedo calificó como "negligente" la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y señaló como motivos de preocupación los escándalos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, la amnistía, los pactos con Bildu o los problemas que persisten en los servicios públicos o las infraestructuras ferroviarias, entre otros.

Frente a esta situación, Rubio defendió que el Partido Popular ofrece una alternativa de Gobierno basada en la responsabilidad, la experiencia en la gestión y la seguridad.

"Necesitamos un gobierno capaz de iniciar una reconstrucción nacional, y ese proyecto de futuro solo puede estar liderado por Alberto Núñez Feijóo".

Para llegar a ese objetivo, Rubio hizo un llamamiento a la movilización e insistió en que estas elecciones son decisivas.

"Nada está ganado. Las encuestas no votan; somos los ciudadanos los que tenemos que votar el próximo 29 de noviembre".

Por todo ello, Rubio hizo especial hincapié en la importancia de concentrar el voto en el PP.

"Es la única fórmula para cerrar la etapa de Sánchez. Hay que asegurar el tercer diputado por La Rioja y lograr la mayoría necesaria.

No podemos permitirnos el lujo de que miles de votos que rechazan el sanchismo se pierdan por el camino", ha concluido.