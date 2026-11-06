Este sábado se inaugura la exposición 'Cuando la conciencia nos llama' de Acampada por Palestina La Rioja

Cartel exposición 'Cuando la conciencia nos llama' - ACAMPADA POR PALESTINA LA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este sábado 7 de noviembre se inaugura, a las 12,45 horas, en la sede de la UPL, la exposición fotográfica 'Cuando la conciencia nos llama', del fotoperiodista gazatí OsamaKahlout, organizada por Acampada por Palestina de La Rioja. Se podrá visitar hasta el 20 de noviembre.

Esta Exposición fotográfica itinerante, surge de la colaboración del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) con el fotoperiodista Osama Kalhout, quien, con las fotos tomadas en la Franja de Gaza en lo peor de la ofensiva israelí, pretende hacernos sentir la cotidianidad de un pueblo sometido a una agresión.

En palabras de sus impulsores, la Exposición busca sensibilizar sobre las circunstancias vitales a las que se ven sometidos en Gaza y cuál es el objetivo último de este sometimiento. Y nos invita a involucrarnos en la protección de los Derechos Humanos y en la necesidad urgente de un compromiso de alto el fuego permanente.

También busca reunir aportaciones voluntarias para UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina), que proporciona asistencia y protección a casi 6 millones de personas refugiadas de Palestina en Jordania, Líbano, Siria, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

Como explicarán en un vídeo al inicio del acto de presentación de la exposición, los servicios de UNRWA abarcan educación, atención médica, asistencia y servicios sociales, infraestructuras y mejora de campamentos, protección y micro-financiación.

Seguidamente, Julia Mielgo, miembro del MCEP que está llevando la Exposición por todo el territorio español, hará un recorrido guiado para profundizar en el contenido de las imágenes.

Su Comisión de Cooperación colocará una mesa con artesanía hecha por alumnado de la UPL con la finalidad de recaudar fondos como apoyo solidario para UNRWA.