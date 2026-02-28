Este sábado, taller de bailes para niños y niñas con la Escuela Tacones y Puntas en Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo, organizan este sábado, 28 de febrero, un taller de bailes de tiktok dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años.

Será a partir de las 18,30 horas impartido por la Escuela de Baile Tacones y Puntas, y es necesario inscribirse en el Centro de Fundación Caja Rioja. La cuota de inscripción es de 1 euros.

La actividad se incluye en el ciclo de actividades culturales "De 0 a 10", dirigidas a niños, niñas y familias que se inaugura con esta sesión de baile y se prolongará hasta el mes de octubre con un taller para crear una canción, una sesión de risoterapia en familia, representaciones de teatro, cuentacuentos y juegos de deducción. El programa está apoyado por el Ayuntamiento de Arnedo.

Fundación Caja Rioja ha desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo un programa de actividades que incluye cuentacuentos teatralizados, un taller de risoterapia, sesiones de teatro para los más pequeños y un taller para crear una canción con diferentes instrumentos.

Todas las actividades se celebrarán en el Centro Fundación Caja Rioja, excepto la programada para el mes de julio, que será un cuentacuentos teatralizado abierto a todo el mundo en los Jardines del Palacio de la Baronesa. Y todas las actividades tendrán un precio simbólico de 1euro, excepto este cuentacuentos.