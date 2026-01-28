Sáinz-Villegas dice que 'La Rioja Festival" proyecta un "turismo cultural" donde destaca la "calidad" de las propuestas

Archivo - El guitarrista riojano Pablo Sáinz Villegas - LIZZA MAZZUCCO - Archivo

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El creador de 'La Rioja Festival', el guitarrista Pablo Sáinz- Villegas ha afirmado que el evento proyecto un "turismo cultural" donde destaca la "calidad" de las propuestas que ofrece.

En una entrevista a Europa Press, ha destacado que "desde el principio la excelencia ha sido uno de los valores del festival porque es una extensión de mis valores también, tanto en la música como con cualquier proyecto que haga en la vida". Por ello, "nuestro propósito, en esta edición, también ha sido la de seguir expandiéndonos".

El prestigioso guitarrista riojano ha indicado que "ya estos años pasados hemos tenido siempre programaciones muy sólidas, aspirando a tener artistas internacionales". Este aspecto ha señalado que incluso se supera en esta quinta edición "al contar con artistas de la talla de Plácido Domingo, que es historia de la música -que actuará el 23 de mayo en una gala en Riojaforum-".

Junto a Domingo, además del propio Sáinz-Villegas, "se unen otros músicos como el tenor vasco Xabier Anduaga, uno de los artistas con más proyección internacional o Lucero Tena, figura emblemática de la música española y auténtico icono internacional de las castañuelas". También actuará la soprano Sabina Puértolas, referencia indiscutible del repertorio belcantista y zarzuelístico.

Y si la gala lírica será uno de los momentos del Festival, "luego tenemos lo que viene siendo un poco la tónica de estos últimos años es programar una serie de artistas de muchas disciplinas muy diferentes, que representan lo que es este abanico tan amplio de la música clásica, desde José Miguel Moreno con su guitarra barroca y vihuela, hasta 'VOCES8 Scholars' una agrupación vocal de música renacentista y también moderna, sin olvidar a Pacho Flores, trompetista también internacional o el Cuarteto Quiroga".

Sáinz-Villegas ha destacado que realizará el 16 de mayo, un concierto en Riojaforum, titulado 'Noche Española', "donde voy a interpretar el repertorio precioso de la guitarra clásica, pero con percusión, con trabajo y una segunda guitarra, haciéndolo muy cercano a la gente".

"CREEMOS EN EL MUNDO RURAL"

Para el creador del festival, si la calidad del mismo lo define, también lo es que lo lleva a gran parte de la geografía riojana, pasando por, además de Logroño, Alfaro, Viniegra de Abajo, Casalarreina, Enciso o San Millán de la Cogolla.

Esto es "porque creemos mucho en el mundo rural, en todo lo que son los productos artesanos, poniendo en valor todo lo que La Rioja tiene para ofrecer y que nos hace únicos; por eso son 10 conciertos, pero 40 experiencias gastronómicas, enológicas, de Camino Santiago, de naturaleza, de patrimonio".

Todo ello, porque ha asegurado que 'La Rioja Festival' es un proyecto de "turismo cultural" que "te dice algo así como ven a La Rioja y descubre o redescubre la comunidad a través de la mejor música".

No ha obviado, el guitarrista que "dentro del ADN del festival se enmarca el proyecto 'Cuerdas en Común' que es una asociación con el propósito de acercar la música a las personas a través de la educación". Por ello, "tiene ese retorno también y de colaboración y trabajo conjunto con asociaciones locales de La Rioja".

"AUTENTICIDAD" DE LOS RIOJANOS

Sáinz-Villegas ha destacado que "uno de los objetivos cumplidos que alcanzamos el año pasado es que conseguimos tener todas las entradas y experiencias de los conciertos cada uno de los días". Ello "pone de manifiesto nuestro propósito de acercar la música, porque la música al final le pertenece a la gente, y entonces el público la empieza a hacer suya, y empieza a hacer suyo el venir a La Rioja".

En este punto, ha puesto en valor que "el año pasado tuvimos visitantes de más de 12 países del mundo, tan lejanos como Costa Rica, Perú, Argentina, Noruega o Alemania", que hace que "la voz también entre la gente se pase, y vienen con más amigos, porque La Rioja es una región que tiene tanto para ofrecer y que inspira al mundo a través de la autenticidad de su gente".