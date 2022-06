Saioa Legarrea se incorpora al Grupo de Investigación 'Manejo Integrado de Plagas' de la Universidad de La Rioja

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Saioa Legarrea se ha incorporado al Grupo de Investigación 'Manejo Integrado de Plagas' de la Universidad de La Rioja, liderado por Ignacio Perez Moreno, gracias a una ayuda de la convocatoria 'María Zambrano' del Ministerio de Universidades.

Esta convocatoria 'María Zambrano' de recualificación y de atracción de talento internacional está dirigida a personal investigador con trayectoria postdoctoral no inferior a 24 meses en universidades o centros de investigación españoles y/o extranjeros diferentes al de la defensa de la tesis doctoral.

La incorporación de la doctora Legarrea como investigadora de la Universidad de La Rioja va a complementar una línea de estudio prioritaria del Grupo 'Manejo Integrado de Plagas' y su trabajo permitirá desarrollar algunas de las áreas de investigación vitivinícola impulsadas por el proyecto estratégico Enorregión, promovido por el Gobierno de La Rioja para transformar la cadena de valor del vino a través de la digitalización y la sostenibilidad, fomentando para ello la generación de conocimiento y su transferencia a la empresa.

El objetivo del estudio consiste en mejorar el control biológico de plagas por conservación mediante el aumento de la biodiversidad de los viñedos gracias a la técnica conocida como "atracción y recompensa", basada en la colocación de difusores que emiten compuestos volátiles que atraen enemigos naturales de las plagas (atracción) y el establecimiento de cubiertas vegetales espontáneas que proporcionan a estos organismos fuentes de alimentación suplementaria y lugares en los que reproducirse (recompensa). Este estudio se realiza en colaboración con Bodegas Campo Viejo y Bodegas Ontañón.

ESTUDIAR RELACIONES TRÓFICAS

Legarrea será la responsable de estudiar las relaciones tróficas que se establecen entre plagas, sus enemigos naturales y otras fuentes alternativas de alimento en los agroecosistemas vitícolas -tanto en los provistos de cubiertas vegetales como en los mantenidos mediante laboreo tradicional-, desarrollando técnicas moleculares novedosas que aporten una nueva dimensión a los conocimientos ya descritos por el grupo de Manejo Integrado de Plagas en los viñedos de la DOCa Rioja.

Esta aproximación permitirá detectar especies clave en el agroecosistema vitícola y destacar aquellas interacciones más relevantes que resulten útiles para conseguir un adecuado manejo de sus plagas, minimizando el uso de plaguicidas. Para llevar a cabo esta investigación, se entablará una colaboración estrecha con el Grupo de Investigación 'Innovación Agroecológica de la Viña (IN-vid), liderado por Raquel Campos Herrera, del Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICCV).

Saioa Legarrea Imizcoz ha desarrollado su carrera investigadora en el ámbito de la Entomología Aplicada, con énfasis en la integración de estrategias de Manejo Integrado de Plagas en cultivos, empleando, para ello, técnicas de Entomología clásica y Biología Molecular.

Licenciada en Biología por la Universidad de Navarra, desarrolló un Master en Agrobiotecnología por la UPNA y se doctoró en Ciencias por la Universidad Politécnica de Madrid. Para ello, recibió una beca CSIC I3P para estudiar estrategias para el control de insectos vectores de virus en el grupo del profesor Fereres del Instituto de Ciencias Agrarias (CSIC). Asimismo, realizó dos estancias predoctorales en el laboratorio de la Dra.Weintraub en el Agricultural Research Organization (Israel) por un periodo total de 5 meses.

La experiencia internacional postdoctoral de la doctora Legarrea Imizcoz comprende una labor investigadora en dos centros de reconocido prestigio, la Universidad de Georgia (USA) y la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos).

En la Universidad de Georgia (GA, USA) Saioa Legarrea Imizcoz formó parte del laboratorio del profesor Srinivasan, con el objetivo de estudiar enfermedades víricas de importancia en cultivos hortícolas. En particular, Saioa estudió, empleando análisis moleculares, las interacciones planta-virus-vector, así como diferentes estrategias de control de las enfermedades causadas por estos virus. El Departamento de Entomología pertenece al College for Agricultural and Environmental Sciences, que se posicionó segundo en el ranking nacional Niche de mejores universidades en Ciencias Agrícolas de Estados Unidos (2021).

Legarrea disfrutó de un periodo postdoctoral de más de cuatro años en la Universidad de Ámsterdam [posición 66 a nivel mundial según el Times Higher Education World University Rankings (2021)], en el laboratorio fundado por el profesor Sabelis. En este laboratorio de referencia para el estudio de ácaros de importancia agrícola, Saioa Legarrea investigó, mediante el uso de plantas con mutaciones específicas, aquellas variedades con capacidad de mejorar el control biológico de importantes plagas (tetraníquidos, eriófidos) mediante el uso ácaros fitoseidos.

A medio-largo plazo, la doctora Legarrea aspira a conocer las bases ecológicas de las interacciones tróficas en sistemas agrícolas para desarrollar aplicaciones de Control Integrado de Plagas con énfasis en el Control Biológico y bajo un marco general de una Agricultura Sostenible. Para ello, la convocatoria de ayudas María Zambrano es una gran oportunidad.