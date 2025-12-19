Salud convocará próximamente un concurso público para la apertura de una oficina de farmacia en San Román de Cameros

Salud convocará próximamente un concurso público para la apertura de una oficina de farmacia en la localidad de San Román de Cameros - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja convocará próximamente un concurso público para la apertura de una oficina de farmacia en la localidad de San Román de Cameros, de modo que desde este establecimiento sanitario se pueda cubrir toda la zona del Camero Viejo (San Román, Ajamil, Cabezón, Hornillos, Jalón, Laguna, Muro, Rabanera, Soto, Terroba y Torre).

Así lo ha avanzado el director general de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio, en el seno del Consejo de Zona Básica de Salud de Camero Viejo. Para ello será preciso la declaración de "zona farmacéutica especial", figura contemplada en la recientemente aprobada Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica de La Rioja.

La nueva farmacia podría, además, beneficiarse del Proyecto de Farmacia Comunitaria Rural que la Consejería suscribió el pasado mes de octubre con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España.

La farmacia de San Román de Cameros cerró en el verano de 2024 por decisión personal del titular y sin que ningún profesional se interesara por hacerse cargo de ella ante una situación de probable inviabilidad económica.

Desde entonces los vecinos han estado atendidos por un botiquín dependiente de una farmacia de una localidad próxima que, dos días a la semana por un total de tres horas, les suministraba medicamentos y otros productos sanitarios.

En este año transcurrido se han producido dos circunstancias que favorecen la convocatoria de un concurso público al que puedan presentarse profesionales interesados en gestionar esta farmacia.

Por una parte, la aprobación de la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica en la que se reconoce la figura de "zona farmacéutica especial" por la que, aunque un municipio tenga menos de 500 habitantes, la administración permite tener una farmacia en atención a unas determinadas características (baja densidad y dispersión de la población, estructura demográfica y características geográficas de aislamiento).

Por otra parte, se ha iniciado el Proyecto de Farmacia Comunitaria Rural en siete pequeños municipios, un modelo nuevo que supera las funciones tradicionales de las farmacias como dispensadoras de medicamentos y productos sanitarios para adentrarse en el ámbito sociosanitario y reconocer diversas actuaciones enmarcadas en los servicios farmacéuticos profesionales.

Entre ellos figuran la entrega a domicilio de medicamentos, la preparación de sistemas personalizados de dosificación para mejorar la adherencia a los tratamientos, la revisión de los botiquines domésticos, así como desarrollar actividades de educación sanitaria y actuaciones como la detección de la soledad no deseada.

Muchos de estos aspectos novedosos están contemplados en la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica.

Desde la Dirección General de Prestaciones y Farmacia, en estrecha colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos se contribuirá a la difusión y promoción de la convocatoria, confiando en que este nuevo escenario sea propicio para lograr concurrencia, para generar el interés de algún profesional por regentar este servicio, considerando que es una actividad privada en la que la intervención de la administración es limitada.

El objetivo que se ha marcado Salud es comenzar la declaración de "zona farmacéutica especial" en las próximas semanas para posteriormente poder convocar el concurso público.