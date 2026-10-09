Salud Mental pone sobre la mesa la "precarización del contexto laboral y habitacional" como factores de riesgo

Acto Institucional en conmemoración del Día de la Salud Mental - SALUD MENTAL LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Salud Mental de La Rioja ha identificado hoy "como dificultad mayor la precarización del contexto laboral y habitacional, que pone al filo de lo imposible el desarrollo de un proyecto de vida independiente", reivindicando el derecho a "crecer con esperanza en un entorno saludable inclusivo".

Con motivo del Día de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el Parlamento de La Rioja ha acogido un acto institucional que ha abierto la presidenta de la Cámara riojana, Marta Fernández Cornago, explicando la necesidad de "concienciar" sobre la realidad de las personas con problemas de salud mental.

Este año, ha señalado, el lema elegido es 'Haz match con tu salud mental', poniendo el acento en los jóvenes. Y es que uno de cada siete jóvenes de entre diez y diecisiete años, ha aportado, tienen un problema de salud mental; y el suicidio es la tercera casa de muerte entre los quince y los 29 años.

Fernández Cornago ha pedido la "licencia" de "riojanizar el lema", ya que esta comunidad es la cuna del castellano, como 'conecta con tu salud mental', destacando que conectar es comunicar con éxito.

A continuación, el secretario de la Junta Directiva de la asociación, José Granados, ha leído el manifiesto visibilizando la "importancia de unir fuerzas para impulsar medidas que mejoren el bienestar de las personas jóvenes, en un momento en el que su salud mental se está viendo especialmente afectada".

"La salud mental de la juventud atraviesa una crisis en la que el aumento de los trastornos de ansiedad, depresión, autolesiones y suicidio en adolescentes y jóvenes es alarmante. Uno de cada cuatro jóvenes declara haber tomado psicofármacos y la mitad de ellos lo hace sin prescripción médica", ha relatado.

DIFICULTADES PARA UN PROYECTO DE VIDA

En el manifiesto, la asociación ha reconocido ser "conscientes de que estos problemas de salud mental no responden únicamente a factores individuales, sino que surgen del contexto económico, la precariedad, las dificultades para desarrollar un proyecto de vida, las violencias, abuso sexual".

También, "las expectativas sobre el empleo, el uso de las pantallas y redes sociales, el aislamiento digital y la falta de perspectiva de futuro". Ha entendido, frente a esto, que hacen falta "respuestas colectivas y políticas públicas centradas en sus derechos".

La precarización hace que aparezca "el temor a un futuro incierto y la vulnerabilidad" ha dicho, añadiendo que también observan "una ruptura de los vínculos naturales y una redefinición de las relaciones sociales". "Todos podemos desarrollar un problema de salud mental a lo largo de la vida", ha afirmando resaltando que "la dignidad humana no se negocia".

En este día, Salud Mental reivindica que se refuercen los servicios de atención; que se articulan respuestas colectivas e integrales; que se implemente una asignatura de educación emocional; que se contemplen mayores medidas para una detección temprana; y que la sociedad en su conjunto no etiquete.

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha cerrado el acto destacando la importancia de "identificar" los problemas y, a partir de ahí, "trabajar juntos". Y es que ha calificado la salud mental como el "problema más importante que está afrontando la sociedad".

La "foto fija" es, para Capellán, "preocupante", porque "en tres años ha habido un incremento de más de siete puntos". "Es un problema que avanza y requiere atención especial", ha visto.

Tras el acto, la directora de Salud Mental La Rioja, Mariví Ercilla, ha reconocido que están "tremendamente preocupados por los datos", ya que, "según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete niños jóvenes de entre 10 y 19 años está diagnosticado ya de algún problema mental".

"También el Instituto Nacional de Estadística nos alerta sobre el importante aumento en las autolesiones y la conducta suicida, suicida, especialmente desde 2020, en el que hubo suicidios de personas menores de quince años", ha señalado.

Ha sido "consciente" de las "causas externas", citando "el contexto económico, la precariedad, la falta de expectativas de nuestra juventud, el desempleo, las adicciones, el abuso sexual".

También se ha referido a que "estamos en una sociedad hiperconectada" en la que existe "muchas veces un abuso de redes, de pantallas" y, a la vez, se está "viendo mucha soledad en los jóvenes aislados en su habitación".

CENTRO EDUCATIVOS Y FAMILIAS

El lema de este año, ha explicado, hace que la salud mental sea un tema que se refiera "no solamente a Salud o Servicios Sociales", sino también a Educación.

"Es fundamental que desde los colegios se refuercen los equipos, el profesorado, los equipos de orientación, porque lo fundamental en salud mental infantil y juvenil es la detección precoz y la prevención", ha visto.

Por otro lado, se ha referido a las familias, dado que "hay que prevenir todas esas conductas que se nos están dando porque está aumentando el acoso escolar".

"Que volvamos a hablar de valores, de tolerancia a la frustración, de ayuda, de abrazos y que les ayudemos a la gestión de las emociones, porque detectamos que no saben hablar de emociones, expresar emociones, gestionarlas", ha pedido.