Salud Pública activa el Nivel 3 (Rojo) ante la previsión de temperaturas altas y en ascenso hasta el miércoles

Archivo - Las previsiones apuntan a temperaturas que pueden suponer un riesgo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Salud Pública ha activado el Nivel 3 (Rojo) por exceso de calor ante la previsión de temperaturas altas que, además, irán en ascenso desde hoy, lunes 10 de agosto, y hasta el miércoles, 12 de agosto.

Tal y como ha trasladado el SOS Rioja, en la Ribera del Ebro se esperan máximas que serán hoy, 10 de Agosto, de 35 grados; mañana, 11 de agosto, de 37,8 grados; y el miércoles, 12 de Agosto, de 39,9 grados.

De este modo, se ha declarado el Nivel 3 (Rojo) por altas temperaturas de acuerdo con el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja'.

La Declaración de Nivel 3 (Rojo) en La Rioja indica una situación de alto riesgo para la salud por calor extremo. Implica que las temperaturas previstas son muy peligrosas y pueden afectar a cualquier persona, no sólo a los colectivos vulnerables.

En cuanto a la Ibérica riojana, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que el miércoles se espera una temperatura máxima de 34 grados, que hará que esta zona, también, tenga activado un aviso de nivel amarillo (bajo) desde las 13:00 y hasta las 21:00 horas.

De este modo, este miércoles toda la Comunidad Autónoma de La Rioja estará dentro de un aviso por calor (más intenso en La Ribera del Ebro, pero afectando también a la Ibérica) durante el eclipse, ya que los avisos estarán activos hasta las 21:00 horas.