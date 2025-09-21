San Mateo se estrena sin incidencias reseñables: "Fue un primer día de fiestas muy multitudinario pero tranquilo"

Más de 50.000 personas celebran el disparo del cohete de San Mateo 2025 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer día de las fiestas de San Mateo de Logroño culminó "sin incidencias reseñables", tal y como han confirmado este domingo los concejales, Miguel Sainz y Francisco Iglesias. "A nivel de seguridad y de emergencias fue un primer día de fiestas muy multitudinario pero muy tranquilo".

En concreto Policía Local intervino en 400 incidencias "de todo tipo" pero ninguna de ella "de especial gravedad".

CECOPAL

En un primer balance sobre las fiestas 'mateas', Francisco Iglesias sí que ha querido destacar el buen funcionamiento del CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) en el que se encuentran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "en este caso representadas por la Policía Nacional, Cruz Roja, personal de protección civil y emergencias del Ayuntamiento de Logroño, bomberos de Logroño y Policía Local".

Ubicado en el centro Smart City, el concejal ha explicado que éste es el primer año que "hemos podido tener ocasión de llevarlo a cabo con las cuatro cámaras que ha instalado el Ayuntamiento de Logroño, tanto en la plaza del Ayuntamiento, como en la plaza del Mercado".

"Gracias al visionado de las imágenes correspondientes a esas cámaras, del 'dron' de la Policía Nacional y del helicóptero que también sobrevoló los aledaños del cohete", se pudo atender determinadas incidencias que ocurrieron en el cohete. Se pudo controlar acceso, evacuación, cuándo entraban los servicios de limpieza... todo ello gracias al visionado por personal autorizado".

Esta actuación "nos lleva a pensar que el CECOPAL de Logroño ha llegado para quedarse, con lo cual ese sería el primer hito destacable de estas fiestas mateas".

CONTROLES DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS

En cuanto a Policía Local, el concejal ha explicado que "a nivel de controles de alcoholemia y drogas, se efectuaron 5 controles con 71 pruebas, de las que se registraron dos positivos por alcoholemia administrativa y dos con alcoholemia penal por consumo de drogas".

Se tuvo que intervenir en 23 peleas o riñas, de las cuales 17 correspondieron a peleas entre dos personas y seis más tumultuarias pero como ha destacado Iglesias "nadie precisó traslado al hospital".

En la jornada de ayer no se registraron agresiones sexuales, pero sí se registraron cuatro detenciones por violencia de género. Hubo dos detenidos por delitos contra la seguridad vial.

HURTOS Y ROBOS

En cuanto a hurtos y robos, se practicaron 19 intervenciones relacionadas con delitos contra el patrimonio. "Estamos hablando de carteras, móviles..." y se detuvieron a 8 personas, cuatro de ellas por pertenencia a banda organizada a las que se les retuvo un número considerable de teléfonos móviles.

Además se tramitaron 11 denuncias, 6 por consumo y posesión de drogas, 3 por desobediencia o resistencia a la autoridad y 2 por otras infracciones contenidas en la ley. Respecto a personas heridas que han precisado o no traslado a centro médico, se han registrado 31 personas, de las cuales 9 eran de carácter leve y 22 presentaron traslado a centros hospitalarios.

"La mitad de estas 22 ocurrieron en el cohete, fundamentalmente por lipotimias o exceso de ingesta de bebidas alcohólicas. No hubo en ningún caso heridos graves", ha destacado.

En cuanto a intervenciones asistenciales se han llevado a cabo 60 actuaciones y ya la mayoría por intoxicación etílica "que no han conllevado traslado a centro hospitalario".

VENTA AMBULANTE

Respecto a venta ambulante "se han realizado seis intervenciones con decomiso de género, fundamentalmente por venta de tabaco de manera ilegal o venta de otro tipo de bebidas, como pueden ser bebidas refrescantes o bebidas alcohólicas, también sin licencia".

Respecto a la denuncia por ordenanzas municipales se han formulado 74. Sobre inspecciones a establecimientos se han practicado dos inspecciones a establecimientos situados en la calle Chile y en la calle Ribera.

En cuanto a molestias a vecinos, se atendieron 26 requerimientos de llamadas. Se hicieron también 12 actuaciones de regulación de tráfico por actos festivos.

LIMPIEZA

Sobre la limpieza, el concejal ha destacado que en el año anterior "desde el cohete hasta las 22,00 horas del mismo día 20, se recogieron 15.000 kilogramos de residuos. Este año han sido 18.300". "Sí hay que reseñar que el vidrio, más allá del de la hostelería, ha bajado en el resto de la ciudad y ha bajado también la recogida de embalajes, fundamentalmente en el entorno del cohete y de las calles aledañas, porque la entrada de botas de vino al cohete ha significado una reducción drástica de los residuos que se concentran en la zona de la plaza y en el entorno del Ayuntamiento de Logroño".

Por su parte, Miguel Sainz ha querido felicitar a todos los logroñeses y visitantes porque ayer hicieron del cohete "una fiesta de la concordia, del encuentro y en el que la alegría brilló por toda la ciudad".

"Todas las calles del centro de la ciudad estuvieron abarrotadas de público y de muchísima gente que venía desde fuera. Quiero destacar aquí el civismo y la colaboración que tanto los logroñeses y logroñesas como quienes nos han visitado tuvieron con los servicios de limpieza y seguridad".

El programa festivo se desarrolló con total normalidad aunque la lluvia obligó a suspender el 'Parrilla'.

ATENTOS A LA PREVISIÓN DEL TIEMPO

Sobre la jornada de hoy, Miguel Sáinz ha destacado que "aunque esperan que no" si podría haber algún retraso en el inicio de las carrozas "porque se espera una ventana de lluvia". Igual podría ocurrir con el concierto de Mikel Izal en la plaza del Ayuntamiento. "Deseamos que no sea así porque las previsiones son de lluvia intermitente y corta como la de ayer".