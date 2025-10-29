Santano dice que estudio de viabilidad entre Logroño y Miranda de Ebro es favorable y se invertirán más de 225 millones

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha comunicado esta misma mañana, por correo electrónico, al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, que el estudio de viabilidad del tramo entre Logroño y Miranda de Ebro, de viajeros y mercancías, ha obtenido un resultado favorable para varias alternativas contempladas en dicho estudio y conllevará una inversión de entre 225 y 400 millones de euros en función de la alternativa elegida.

Santano, ha subrayado que esta actuación supondrá un beneficio para los ciudadanos riojanos ya que conllevará un ahorro de tiempo para los viajeros de más de 21 minutos, incrementando la velocidad comercial en un 46 por ciento, además de la fiabilidad y las prestaciones del servicio existente.

El secretario de Estado, también le ha trasladado que el siguiente paso es llevarlo al Consejo Asesor de Transportes y Movilidad Sostenible para poder licitar el Estudio Informativo en 2026 que analice con más detalle las alternativas favorables del Estudio de Viabilidad.

Además, en todas las soluciones se dispondrá de un cambiador de ancho en Miranda de Ebro para poder conectar los trenes del corredor Logroño-Miranda a la Alta Velocidad de Burgos-Vitoria. Para el tráfico de mercancías, cumpliendo así los requisitos que exige la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) se dispondrá de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes de 740 m para el apartado de estos trenes cuando sea necesario.

El secretario de Estado ha transmitido que el trayecto del estudio entre Logroño y Miranda de Ebro forma parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo en el que se trabaja con el objetivo de cumplir los plazos que marca la Unión Europea para la Red Global RTE-T.