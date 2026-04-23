Santiago Castellanos impartirá en Logroño tres conferencias abiertas al público sobre el imperio romano y la Hispania visigoda - FACTORIA CULTURAL MATÍNEZ

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Logroño están invitados a asistir de forma gratuita a las tres conferencias que impartirá el catedrático de Historia Antigua Santiago Castellanos (Logroño, 1971) los días 24, 25 y 26 de abril en Logroño.

Estas jornadas, que forman parte del proyecto Paradas Culturales que organiza la Factoría Cultural Martínez, cuentan con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja que ha facilitado los espacios de las charlas para todos los logroñeses interesados a asistir (hasta llenar aforo).

La primera de las conferencias tendrá lugar en el auditorio de Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía el viernes 24 de abril a las 19,30 horas y llevará por título Roma en Hispania. La República romana se lanzó a una espiral imperialista que tuvo como consecuencia el dominio de Mediterráneo. Al mismo tiempo que se libraban guerras en Asia Menor o en Grecia, se combatía en el Valle del Ebro y en la Meseta de la Península Ibérica, también en lo que hoy es La Rioja.

La conferencia ofrecerá una visión de conjunto sobre la conquista de Hispania y las consecuencias del dominio romano.

La segunda conferencia se celebrará también en Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía el sábado 25 de abril a las 19,30 horas y llevará por título La desaparición del Imperio romano. Durante siglos, los europeos han mirado a la llamada caída de Roma, con el miedo de que fuera un final que pudiera repetirse.

Roma, que había dominado el Mediterráneo y buena parte de Europa y el norte de África durante siglos, entró en colapso en el siglo V d. C. Pero, ¿por qué cayó Roma? Fue un proceso con múltiples causas y factores.

En las turbulencias del final de Roma hubo transformaciones, algunas de las cuales sobrevivieron al Imperio: el cristianismo y los bárbaros son las dos más destacadas.

La tercera de las conferencias tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 11,30 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de La Rioja. Su título es Emiliano/San Millán de la Cogolla y la Hispania Visigoda. A caballo entre el final del mundo romano y el inicio de la Hispania visigoda, un personaje, Aemilianus, Emiliano, fue forjando una fama de hombre santo en lo que hoy es La Rioja.

Al final de su vida, se había instalado una pequeña comunidad monástica en las cuevas de lo que, con el tiempo, sería conocido como San Millán de la Cogolla. ¿Quién era Emiliano/San Millán? ¿Por qué creció su mito? La conferencia cuenta la vida de este personaje y su época, que coincidió con el triunfo de los godos en lo que había sido la Hispania romana.

El catedrático Castellanos es profesor de Historia Antigua en la Universidad de León. Catedrático en Historia por la Universidad de Salamanca, ha sido profesor invitado en la Universidad de Oxford y profesor invitado de investigación en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

En su extensa trayectoria cabe destacar su participación como conferenciante invitado en eventos académicos de nivel internacional organizados por universidades como Oxford, Nueva York o Londres, entre otras.

Ha dirigido Proyectos de Investigación del Plan Nacional I+D. Además, es el autor de numerosos libros académicos en los que se aborda el Imperio romano y la Hispania visigoda, y de decenas de artículos científicos publicados en revistas tales como Early Medieval Europe, Antiquité Tardive, o Historical Research.