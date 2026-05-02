Santo Domingo de la Calzada se une para retrasar el uso del smartphone hasta los 16 años

Cerca de 40 familias del municipio ya se han sumado a la iniciativa 'Adolescencia Libre de Móviles' - ALM

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de familias de Santo Domingo de la Calzada ha puesto en marcha una iniciativa para promover un Pacto para una Adolescencia Libre de Móviles, con el objetivo de retrasar, en la medida de lo posible, la entrega del primer smartphone hasta los 16 años, como recomienda la Asociación Española de Pediatría.

La propuesta se presentó en una primera reunión abierta celebrada esta misma semana, en la que participaron un gran número de familias interesadas en conocer, compartir y valorar esta iniciativa.

El pacto tiene carácter voluntario y no vinculante, y surge como respuesta a la creciente preocupación por el impacto del uso temprano de dispositivos móviles en la salud y el desarrollo de niños y adolescentes.

En este sentido, distintas asociaciones de pediatría y salud mental recomiendan retrasar el acceso al smartphone, al considerar que su uso precoz puede afectar al desarrollo emocional, social y cognitivo.

Según la pediatra local Maria José Monreal, presente en el encuentro "lo que vemos cada día en nuestra consulta es muy preocupante y es necesario que los padres actuéis".

Como ha explicado al portavoz del grupo impulsor, Rebeca Moneo, "Santo Domingo de la Calzada reúne condiciones especialmente favorables para que esta iniciativa funcione".

"Somos una comunidad de tamaño reducido y es posible que las familias nos coordinemos y unamos para avanzar juntas. Si conseguimos retrasar de forma colectiva la entrega del smartphone, reduciremos de manera significativa la presión social que actualmente sufren los padres", ha añadido.

Durante el encuentro, también se puso de relieve el creciente interés de las familias por abordar esta cuestión, así como el respaldo de los centros educativos del municipio, presentes en el evento.

"Hasta al menos los 16 años, los menores calceatenses se relacionan con sus iguales en un círculo social acotado, con un entorno natural que brinda alternativas de ocio ajenas al uso de dispositivos, lo que posibilita que, si nos unimos, puedan vivir en un ambiente libre de smartphones", ha afirmado Moneo.

REDUCIR LA PRESIÓN SOCIAL.

Uno de los principales objetivos del pacto es aliviar la presión social que experimentan muchos padres ante la situación de que sus hijos sean "los únicos" sin smartphone, así como no normalizar el entregar un smartphone en el paso de primaria a secundaria.

La iniciativa busca generar un marco común entre familias que facilite la toma de decisiones y reduzca esa sensación de aislamiento.

Además, el proyecto pretende concienciar y ofrecer herramientas a las familias para fomentar hábitos digitales saludables, promover el acompañamiento en el uso de la tecnología y visibilizar el impacto de la exposición temprana a las pantallas como un problema de salud pública.

Asimismo, plantea la necesidad de avanzar hacia una regulación más efectiva que garantice la protección de los menores en el entorno digital.

Tras este primer encuentro, los impulsores prevén ampliar la iniciativa para llegar a más familias y desarrollar acciones formativas dirigidas a padres y madres.

También se contempla la puesta en marcha de actividades de sensibilización para jóvenes y espacios de reflexión en centros educativos sobre el uso de dispositivos en el ámbito escolar.

En la actualidad, Santo Domingo de la Calzada es el segundo municipio riojano, después de Logroño, con mayor número de pactos firmados en la plataforma 'Adolescencia Libre de Móviles'.