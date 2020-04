Santos anuncia una revisión del modelo de residencias de personas mayores en La Rioja

Indica que, desde el inicio de la pandemia, 125 residentes han ingresado en hospitales, y que no hay investigación penal a ninguna centro

LOGROÑO, 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, ha anunciado, que una vez que finalice la crisis por el coronavirus, se van a revisar el modelo de residencias de personas mayores en la región, para lo que ha pedido colaboración al resto de formaciones políticas.

Ha recordado que las residencias "no son hospitales", sino centros "sociales asistenciales donde conviven" personas mayores, la gran mayoría con "gran vulnerabilidad desde el punto de vista sanitario". Para la consejera "hay que cambiar muchas cosas", acusando al Ejecutivo anterior del PP de "fomentar la inversión mercantil y el negocio de las residencias", haciendo que sean privadas de forma mayoritaria. En este punto, también ha acusado al PP de haber realizado "recortes brutales en cuestiones sociales - desde 2012- de los que no nos hemos recuperado"

Santos ha realizado este anuncio durante su intervención, por streaming, en el Parlamento para explicar las actuaciones de su departamento en relación al COVID-19. En la misma, ha informado que 125 residentes han ingresado en hospitales, así como ha indicado que no hay investigación penal a ninguna residencia de personas mayores de la región, apuntando a un error que se deslizó ayer por parte de Fiscalía.

En su primera intervención, la consejera ha recordado que la crisis "aumentará la vulnerabilidad y de aquellos que ya sufren en mayor medida las consecuencias de esta", ante lo que "se ha trabajado desde el comienzo en la elaboración de una red de apoyo para dar respuesta a aquellas familias y personas más vulnerables".

El aumento de 8 líneas telefónicas desde la Consejería, el reparto de alimentos y productos a más de 2.200 personas, por medio del Banco de Alimentos y Cruz Roja, y a 3.500 familias del FEGA, así como la distribución de medicamentos y de la compra, en colaboración con la FER, a 45 personas mayores, han sido aspectos destacados por la consejera.

Santos ha resaltado también el adelanto de los pagos correspondientes a las prestaciones periódicas como son las rentas de ciudadanía, las del sistema de dependencia y las ayudas a familias acogedoras, que han supuesto un desembolso de 2 millones de euros. También se destinarán próximamente una renta de ayuda extraordinaria y no consolidable a

ciudadanos con menores a su cargo así como una ayuda económica a alumnos de educación infantil y primaria beneficiarias de una ayuda de comedor en el presente curso académico.

Por otra parte, en materia de violencia de género ha indicado que las llamadas al teléfono 016 han aumentado en un 47 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2019. La consejería de Servicios Sociales, ha recordado que su departamento ha actuado igualmente en materia de protección de menores con un protocolo específico para menores de nuevo ingreso, en protección y en reinserción para menores en situación de exclusión social, facilitándoles material de protección y autorizando la contratación de nuevo personal para intensificar la intervención educativa en los centros de menores de la comunidad.

"CEBADO CON LOS MÁS VULNERABLES"

Santos ha recordado que la crisis "se ha cebado, y se cebará con los más vulnerables, las personas mayores y aquellos que no tienen una seguridad económica que les permita salir adelante".

Ha insistido, la consejera, en que "las residencias son centros para la convivencia, para la autonomía, no son centros hospitalarios y, dadas sus características de convivencia en las que comparten espacios, son más proclives a que se produzca una transmisión comunitaria". Por ello, ha recordado que hay que revisar y repasar el modelo residencial".

Además de destacar la "reacción rápida" tras detectarse el virus en las residencias, ha señalado que se están haciendo pruebas a residentes y trabajadores, así como que se han repartido materiales de protección, al tiempo que ha dado a conocer los datos de incidencia del COVID-19 en las residencias, resaltando que en 13 residencias de las 32 no hay ningún positivo confirmado. "Ahora mismo hay 2.709 personas atendidas de los que 625 son positivos en COVID-19 y 162 fallecidos", ha apostillado, así como que la situación del 78 por ciento de los residentes es similar a la anterior al COVID-19".

La consejera ha puesto en valor el trabajo del SOS Rioja y Centro de Coordinación Operativa 112, a través del Plan de Contingencia, así como el trabajo de todos los grupos y fuerzas del Estado, personal de los servicios jurídicos, el personal de los Juzgados de Guardia así como los distintos cuerpos de Bomberos de La Rioja.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte de los Grupos Parlamentarios, la portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha señalado que "es el momento de lo público" y es "algo que se está demostrando, a pesar de los recortes de gobiernos anteriores", de ahí que haya pedido a Santos que continue con la "recuperación de lo público, como manera de garantizar unos servicios de calidad".

Ha reclamado, en su intervención, que se atienda a los trabajadores que realizan sus funciones en "sectores más complicados" y que "se siga ayudando a los más vulnerables".

Por parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Belinda León, ha recordado que desde su formación "hemos propuesto un pacto por La Rioja para no dejar a nadie atrás, así como una serie de medidas, algunas que se han tomado en cuenta, para que nos ayudasen a ser más eficaces".

No obstante, para la formación 'naranja' ha habido "un gran fallo en la gestión de la consejería de Servicios Sociales porque habían llegado muchas voces de auxilio del personal y de las familias y se instó al Gobierno de La Rioja a que monitorizasen las residencias de ancianos y centros de día". León, ha indicado, finalmente, que "si se hubieran sectorizado y hecho test masivos en todas las residencias se hubieran identificado los focos muchos antes y se podrían haber evitado muchos contagios y muertes".

Desde el Partido Popular, su portavoz Catalina Bastida ha asegurado que se ha producido una "nefasta gestión" de la crisis, debido a un Gobierno "torpe y descoordinado". Así, ha señalado que "ha tratado

de convertir centros de mayores en hospitales sin tener previsto a tiempo

medidas de protección para los trabajadores y residentes, sin hacer, a día de hoy, test a todos los profesionales a pesar de los llamamientos de directoras de residencias, sindicatos o ayuntamientos".

Bastida ha señalado que "no han tomado medidas a tiempo y las que han tomado han sido tarde, mal e improvisadas, con una descoordinación total y absoluta entre consejerías". "Hay mucho por hacer en materia asistencial y en ese debate futuro va a encontrar al Partido Popular. El virus no tiene siglas políticas, esto no va de

izquierdas o derechas, porque castiga a todos. Lo que les pedimos es que como gestores tomen decisiones adecuadas", ha concluido.

A continuación, ha tomado la palabra el portavoz socialista, Raúl Díaz, que ha lamentado el "discurso destructivo y obstruccionista del Partido Popular". "No está en juego el Gobierno, sino que lo que está en juego es el futuro del país", ha resaltado.

En su intervención, ha destacado que al frente de esta crisis este un gobierno de "progreso" va a velar "para que nadie se quede atrás, a pesar de los recortes y políticas sociales del Gobierno anterior del PP".