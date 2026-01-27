Santos Ochoa acoge la presentación del libro 'Militares y ciudadanos' del profesor Carlos Navajas - UR

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La librería Santos Ochoa -c/ Presidente Calvo Sotelo nº 19, Logroño- acoge este martes, 27 de enero, la presentación del libro 'Militares y ciudadanos. Las Fuerzas Armadas, el Estado y la Sociedad en la España democrática (1975-2025)', que aborda la política de seguridad y defensa en los sucesivos gobiernos desde la muerte de Franco. La cita será a las 19,00 horas.

Obra de Carlos Navajas, profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de La Rioja, el libro ha sido publicado por Ediciones Endymion coincidiendo con el cincuenta aniversario de la muerte de Franco y del inicio del proceso de transición hacia la democracia en España en 1975.

El título Militares y ciudadanos hace referencia al concepto ciudadanos de uniforme, surgido en la República Federal de Alemania a mediados del s. XX y tras la derrota del III Reich para la reforma del Ejército federal (Bundeswehr).

Por su parte, el subtítulo de la obra (Las Fuerzas Armadas, el Estado y la Sociedad en la España democrática, 1975-2025) hace referencia de una forma más descriptiva a los tres ejes sobre los que pivota el libro.

El libro está subdividido en tres grandes partes que en cierta forma se suceden, pero que en ocasiones también se superponen, entre sí. La primera, referida a la democratización de los ejércitos, es propia de todos los procesos de transición que se considera que concluyen cuando se produce el control civil o democrático de aquellos; que, en España, concluiría hacia 1989. Entre esta fecha y 1996 se produce una situación de que el autor califica de postransición militar, en consonancia con la posguerra fría, o de pre-profesionalización.

La segunda parte del libro, dedicada a la profesionalización, está presidida por la decisión histórica de establecer unas Fuerzas Armadas voluntarias, en paralelo a su modernización y con el debate acerca de la conciencia y/o cultura de defensa. En la parte final de esta etapa se iniciaron varios brotes calificados de 'neopretorianos', que transcurren intermitentemente entre 2006 y 2025.

Finalmente, el libro aborda la crisis sistémica iniciada en 2008, conocida como 'Gran Recesión' o 'Segunda Gran Depresión', que afectó a las Fuerzas Armadas y al conjunto del Estado y la Sociedad.

En España, el autor considera que dicha crisis tuvo una larga duración, llegando incluso hasta 2020, momento en el cual se produjo la pandemia y, cuando esta estaba prácticamente controlada, se inició otra crisis que todavía sigue abierta: la segunda guerra de Ucrania, que es previa al segundo mandato de Trump en la Presidencia de los EE.UU., que por sí mismo constituye una crisis de incierto desarrollo.

En apretada síntesis, el profesor Navajas Zubeldia ofrece una avanzada y documentada obra acerca de las relaciones entre las Fuerzas Armadas, el Estado y la Sociedad en los primeros cincuenta años de democracia y, en particular, sobre la política de seguridad y defensa desarrollada por los sucesivos ejecutivos de este periodo tan exitoso de nuestra historia contemporánea.