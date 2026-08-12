Sanz garantiza que los técnicos del Ayuntamiento "vigilan" el cumplimiento de la legalidad en el Mercado de San Blas

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LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha garantizado hoy que los técnicos municipales "vigilan" el cumplimiento de la legalidad en el Mercado de San Blas y "cualquier irregularidad sería puesta de manifiesto en los informes, tanto técnicos como jurídicos, de la mesa de contratación".

Sanz, tras la rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno del Consistorio, ha sido preguntada por la denuncia, realizada ayer por el Partido Socialista, relativa a que tres sociedades de un entramado empresarial, al frente de una misma persona, podría hacerse con seis puestos del Mercado de San Blas.

Mientras el PSOE pide la paralización del proceso porque el pliego sólo permite que una empresa tenga un máximo de dos puestos, Sanz ha querido poner el acento en no "confundir a la ciudadanía con lo que es la actividad del Gobierno local y aquella que es estrictamente técnica".

En este sentido, ha garantizado que los técnicos del ayuntamiento, en las mesas de contratación, tienen una función de "estricto y riguroso cumplimiento" tanto del pliego de prescripciones técnicas como de la Ley de Contratos.

"Evidentemente, si cualquier situación fuera incompatible o no estuviera recogida dentro del pliego de prescripciones técnicas, lo darían a conocer", ha dicho.

Ha relatado cómo el proceso sigue su marcha y, tras pasar por la mesa de contratación, se elevará a la Junta de Gobierno Local. "Pero una vez que se realiza la propuesta de adjudicación es porque se ha entendido que se cumple rigurosamente con las prescripciones técnicas de los pliegos", ha insistido.