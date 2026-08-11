El PSOE denuncia que "un entramado de empresas" se ha hecho con la mitad de los puestos del Mercado de San Blas

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LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Iván Reinares ha denunciado hoy que "un entramado de empresas" se ha hecho con la mitad de los puestos del Mercado de San Blas incumpliendo el pliego de concesión, que limita a dos por empresa para evitar monopolio.

Reinares ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado que el anuncio, por parte del Equipo de Gobierno, de un "proceso ágil y transparente, basado en la libre concurrencia, para revitalizar" el Mercado de San Blas se ha quedado en "puro márketing".

Así, ha relatado, mientras el pliego marca "claramente" que nadie puede tener más de dos puestos, "para evitar monopolio", hay tres sociedades, dentro de un mismo entramado empresarial, que tienen dos cada uno, con lo que hay seis, la mitad de los puestos concedidos, en las mismas manos.

En concreto, ha indicado, se trata de Sagasta Market; Rituerto 1960; y Ritu Food. Tres sociedades que forman un mismo entramado empresarial al frente del cual está Enrique Martín Rituerto.

Para Reinares, "lo verdaderamente indignante no es lo que ha hecho la empresa, al presentarse, sino que el Ayuntamiento lo permita" y "el concejal y presidente de la Mesa de Contratación, Paco Iglesias, junto a su equipo han mirado hacia otro lado, en lugar de proteger el patrimonio de todos los logroñeses y logroñesas".

De este modo, "han propuesto adjudicar estos espacios a este grupo de empresas que burla la propia normativa que el propio ayuntamiento se ha dotado en el pliego".

Se trata de algo que el PSOE tratará de frenar y para ello, ha anunciado, ha registrado un escrito exigiendo la paralización del proceso, dado que aún no se ha culminado la concesión, y ha pedido que los servicios jurídicos del Ayuntamiento actúen.

El siguiente paso, ha indicado, sería que la Junta de Gobierno Local aprobase, previsiblemente mañana miércoles 12 de agosto, lo que la Mesa de Contratación ha elevado.