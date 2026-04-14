La SD Logroñés y el Banco de Alimentos de La Rioja renuevan su alianza en una nueva recogida especial de alimentos - SD LOGROÑÉS

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fundación sin ánimo de lucro y el club blanquirrojo colaborarán durante toda esta semana en la recogida de alimentos no perecederos dentro de una iniciativa que culminará este domingo a las 17,00 horas, coincidiendo con el partido SD Logroñés - Deportivo Aragón en el municipal de Las Gaunas, en el que el conjunto blanquirrojo se la juega en su lucha por volver a la senda de la victoria y salir de la zona tan delicada en la que se encuentra.

Aquellas personas interesadas en aportar alimentos a esta iniciativa podrán hacerlo este martes y jueves en las oficinas del club -en el estadio de Las Gaunas- en horario de 18,30 a 20,30 y el domingo antes del encuentro. Igualmente, se instalarán unas huchas en la sede del club y en el estadio para donaciones económicas a partir de 2 euros.

Dichas donaciones podrán efectuarse también a través de Bizum con el 33575 como código de envío e indicando 'Donativo campaña SDL'. Aquellas personas (socios o no) que traigan, al menos, dos kilos de alimentos a la sede durante la semana podrán adquirir una entrada para el partido al precio de 5 euros. No se podrán retirar entradas a ese precio el día del partido.