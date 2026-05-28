El sector del vino explora la nuevas oportunidades: "Hemos sufrido crisis importantes y las hemos superado"

La presidenta de AUX, Elena Ceca, junto a uno de los ponentes, Alberto Ruffoni - FER

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Industria Auxiliar del Vino (AUX) reúne hoy al sector para explorar las nuevas oportunidades. "Hemos sufrido crisis importantes y todas las hemos superado", ha destacado su presidenta, Elena Ceca.

La IV edición del foro de la Asociación de la Industria Auxiliar del Vino (AUX) de Rioja, 'Fortaleciendo la cadena de valor del vino', analiza, durante el día de hoy, en Riojaforum las nuevas oportunidades del sector del vino.

Incluye una cata de tres vinos blancos (dos alemanes y uno español, elaborado en Navarra) de bajo grado alcohólico y desalcoholizados, de la mano del nomad sommelier Alberto Ruffoni que, también, ofrece la charla, '¿Y si no es cuestión de generación?'

La jornada también traerá a Juan Park, director España-Portugal de International Wine and Spirit Record; y Amaya Cervera, co-creadora de Spanish Wine Lover.

"Nos ha pasado siempre, en el vino, que hemos sufrido crisis importantes y todas las hemos superado", ha dicho Ceca considerando que el sector forma un sistema de empresas que puede "remontar" y tener "oportunidades".

Ahora, ha reconocido, "la gente joven tiene una forma de relacionarse con el vino diferente" y, sobre esas formas de relacionarte con el vino y de estas oportunidades, es de lo que trata el foro.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León, ha estado presente en la inauguración.

En declaraciones anteriores a los medios de comunicación ha afirmado: "Estamos en un momento en el que ya no sólo se puede hablar de productos sino que se tiene que hablar de toda su cadena de valor".

Para León, "la incertidumbre ya no puede ser una variable, sino que es una constante fija en nuestro comportamiento diario empresarial e incluso como ciudadano".