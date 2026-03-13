La Seguridad Social supera los 21.770 afiliados extranjeros en La Rioja tras sumar más de 1.200 en el último año

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social registró en febrero 21.770 afiliados extranjeros en La Rioja en la serie original, tras sumar 1.227 afiliados en los últimos 12 meses. En el conjunto del país, se registró el pasado mes 3.076.841 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, 202.443 afiliados más en los últimos 12 meses. La variación interanual supera el 7%.

En términos intermensuales, la Seguridad Social en la comunidad autónoma riojana registra 443 ocupados más respecto al mes anterior.

En el conjunto del sistema, los trabajadores foráneos en España representan ya el 14,2% del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que hace un año.

SEXO Y PROCEDENCIA

Del total de afiliados extranjeros en La Rioja, 12.202 son hombres, mientras que el número de mujeres asciende a 9.568. La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países representa el 43,9% del total de trabajadores foráneos.

Por otro lado, 7.829 personas extranjeras afiliadas en La Rioja proceden de países de la Unión Europea.

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto al régimen, la mayoría de los trabajadores extranjeros están afiliados al Régimen General, con un total de 15.373 en La Rioja. Otros 2.427 pertenecen al Sistema Especial Agrario y 1.132 al Sistema Especial Empleados Hogar.