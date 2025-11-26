Seis técnicos colaboran con Empleo en la promoción del autoempleo y la cultura emprendedora en el entorno rural

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, junto con la directora General de Empleo, Cristina Salinas, con los Técnicos en Gestión de Desarrollo Local - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y la directora general de Empleo, Cristina Salinas, se han reunido con los seis técnicos en Gestión de Desarrollo Local que colaboran en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial, promoción del auto empleo y la cultura emprendedora, además de apoyar a las empresas ubicadas en el entorno local.

Los seis técnicos, que trabajan en los Ayuntamientos de Calahorra, Alfaro, Tudelilla, Arnedo y Nájera, que en la actualidad dispone de dos, han sido contratados gracias a las convocatorias de subvenciones de la Consejería de Educación y Empleo destinadas a la financiación de sus costes salariales. De esta forma, se materializa el apoyo a las entidades locales para facilitar la planificación estratégica en el ámbito del empleo, el desarrollo económico local y el fomento de la inserción laboral de las personas.

Entre los distintos servicios que ofrecen estos técnicos, destaca la orientación e información profesional, dirigidos a asesorar sobre las oportunidades de acceso al mercado laboral y sobre las ofertas de formación, con el fin de facilitar la inserción y reinserción laboral de las personas que demandan empleo. También asesoran a las empresas y personas emprendedoras de su territorio acerca de las distintas convocatorias de subvenciones destinadas a la formación y empleo, la creación de iniciativas empresariales y a la mejora de la competitividad de las empresas existentes.

También realizan acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales; apoyo a los promotores de las empresas, una vez constituidas; fomento de la cultura emprendedora y del espíritu emprendedor; diseño elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo local; así como la puesta en valor de los recursos endógenos e infrautilizados existentes en el municipio, tanto humanos como materiales, que promuevan el desarrollo de la zona y favorezcan las iniciativas locales.

La última convocatoria de subvenciones de la Consejería de Educación y Empleo ha permitido este año la contratación, a jornada completa y por un periodo de doce meses, de cinco técnicos en Gestión de Desarrollo Local, por un importe total de 166.250 euros.