El seleccionador Luis De la Fuente niega que participase en el comité de crisis de la RFEF tras el beso de Rubiales

Un exdirectivo dice que Rubiales dictó las respuestas de la jefa de prensa de la Selección femenina y ésta se negó a aceptarlo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha negado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales que participase en el comité de crisis celebrado en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) días después del beso que su entonces presidente propinó a la jugadora Jennifer Hermoso.

En su declaración como testigo, De la Fuente ha sostenido que acudió a la sede de la RFEF el 23 de agosto a preparar la lista de convocados de la Selección y no a participar en la reunión que ese mismo día se estaba celebrando para preparar el informe que estaba elaborando Integridad.

"Yo iba para tratar otros temas muy importantes, que eran los que a mí me competían, que creo que es bastante importante. Convocatoria, lista de jugadores, viajes, instalaciones, necesidades, etcétera, etcétera. Son reuniones muy duras, muy largas porque hay muchas cosas que hay que hacer", ha explicado a preguntas de la Fiscalía.

El seleccionador riojano ha detallado que el tenía prevista una reunión con Rubiales, lo habitual "diez días antes de una convocatoria". Ese encuentro, al que fue "para hablar de fútbol" exclusivamente, se celebró "en un despacho colindante".

En el inmediatamente contiguo, varios directivos de la RFEF --entre ellos Rubiales-- celebraban una reunión en la que participó la entonces jefa de prensa de la Selección femenina, Patricia Pérez, que este lunes aseguró que se vio sometida a una "encerrona" para contar de forma tergiversada cómo ocurrieron los hechos que rodearon el beso de Rubiales.

"Yo con la señora Patricia Pérez no crucé palabras. De hecho, ella además dice que yo no participo en nada", ha recordado De la Fuente. La teniente fiscal, Marta Durántez, le ha recordado que otros testigos le han situado en el mismo despacho y no en otro próximo, como él mismo ha sostenido.

COINCIDIERON COMIENDO "UNOS BOCADILLOS"

"No crucé palabras con ella, no coincidí en el espacio. Simplemente sé que estuvo", ha mantenido el seleccionador que, tras ser repreguntado, ha dicho que pudieron coincidir en un momento dado. "Seguramente si salí fue de igual camino del servicio y es verdad que comimos. En el mediodía sí se comieron unos bocadillos", ha señalado, añadiendo que el almuerzo se tomó en el despacho presidencial, donde se celebraba la reunión de Integridad.

Según el seleccionador, Rubiales se encontraba entre medias de los dos despachos. "Cuando me podía atender, si me permite que le tenga una explicación, podía atenderme y estaba con otros asuntos, y cuando tenía tiempo, venía, me dedicaba tiempo a mí, hablábamos de lo nuestro, salía, entraba", ha detallado.

De la Fuente también ha sido preguntado por la forma en que se enteró del beso de Rubiales a Hermoso. "Hasta que no llegué a España no fui consciente un poco de la dimensión. Yo me entero del hecho en el avión, pero realmente yo no era consciente de la dimensión que tenía esa situación", ha reconocido.

Por último, ha descartado que escuchase algo relativo a las preparaciones previas al comunicado que se publicó en primera instancia para tratar de aliviar el impacto del beso. "Rotundamente no. Conmigo ni se habló, ni me consultaron", ha apostillado.

Así se ha expresado De la Fuente en su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional y por el que Rubiales se enfrenta a 2 años y 6 meses de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones.