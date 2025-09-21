El SEO de Ilia Topuria participará en el Congreso de Marketing Digital ViñaSEO de Logroño

Archivo - Ilia Topuria, campeón del mundo de peso pluma de UFC, en el Palacio de Cibeles. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Luis Villanueva, responsable del marketing digital del campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria, asistirá como ponente a la tercera edición de Viña SEO que se celebra en Logroño. Este congreso es la cita más importante del sector en el norte de España.

Tal y como señala Juan Martínez Nájera, CEO de The Wombat Company, organizador del evento "el objetivo es proporcionar a particulares que tengan sus propios negocios y profesionales del sector aquellos conocimientos necesarios para mejorar su visibilidad online".

Entre los ponentes de esta tercera edición estará Laura Alfonso, consultora enfocada en comercios locales y que propone soluciones a los negocios para tener más visibilidad digital. También Eva Fontiveros de UNIR que hablará sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el marketing digital y cómo afecta a los negocios.

Otra ponencia especializada será la de Juanma García, Guardia Civil entrenado por el FBI, que se referirá a la comunicación no verbal y cómo puede ayudar en las ventas el hecho de entender los gestos de las otras personas.

También habrá una mesa especializada en el mundo del vino en la que participarán Elena Pilo, de Franco Españolas e Isabel García, de Vintae.

EL 10 DE OCTUBRE

La edición de este año se celebrará el día 10 de octubre, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño y UNIR, además de compañías del sector y otras empresas locales. Con respecto al Caso del SEO de Ilia Topuria, que se tratará en este congreso, Luis Villanueva, responsable de marketing digital de esa marca, ha puntualizado que "nuestro objetivo es promocionar los productos asociados a la marca del deportista y consecuentemente a la imagen del campeón. Hay que conectar la imagen del deportista con los productos que vende".

En este congreso, añade Martínez Nájera, "se trata de aportar ejemplos a los negocios, conocer casos concretos y compartir experiencias. Hay que impulsar el trabajo especializado en marketing digital y que este pueda favorecer el crecimiento de las empresas".

IA EN EL SEO

La aplicación de la IA al marketing digital será uno de los temas actuales que se abordarán en ese congreso ya que en opinión de Martínez Nájera "la IA permite a las PYMEs automatizar tareas, optimizar presupuestos publicitarios y personalizar mensajes para su audiencia, algo de utilidad para cualquier comercio".

Al igual que en años anteriores, ViñaSEO se emitirá en streaming. El año pasado tuvo un segumiento en la ref de más de 900 personas y una asistencia presencial de más de 200 personas.