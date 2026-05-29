El SEPRONA y la Policía Local de Calahorra esclarecen la agónica muerte de un galgo encerrado en un coche

Habitaculo en el vehíoculo donde se encontró al animal - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calahorra y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han esclarecido, en una actuación conjunta, la muerte de un perro de raza galgo que falleció de forma prolongada y extremadamente cruel tras permanecer encerrado en el interior de un vehículo cuyo habitáculo alcanzó temperaturas estimadas de 46 °C. La actuación se inició a raíz de una alerta ciudadana que informaba de la presencia de un animal en el interior de un vehículo estacionado en la calle Zoquero de Calahorra (La Rioja).

Las patrullas desplazadas al lugar localizaron el turismo con las ventanillas completamente cerradas y sin ningún tipo de protección frente al sol. En el interior del habitáculo hallaron el cadáver del animal, encajado en el hueco inferior situado entre el volante y el asiento, en una postura compatible con la búsqueda desesperada de sombra para protegerse de la radiación solar directa.

Durante la inspección ocular se apreciaron claros indicios de un escenario de confinamiento prolongado y agonía: daños en la tapicería con mordeduras, asientos deteriorados y múltiples marcas de las patas en el parabrisas delantero, evidenciando un intento desesperado por escapar. Asimismo, la presencia de deposiciones secas constató que la estancia en el vehículo no fue puntual, sino que se prolongó durante varios días.

El informe veterinario determinó que el animal carecía de alimento en el tracto digestivo, estimándose un periodo de ayuno de entre 12 y 36 horas. La causa más probable de la muerte fue un fallo multiorgánico derivado de un golpe de calor, agravado por la falta de ventilación, agua y alimento. El estudio anatomopatológico situó el fallecimiento entre 24 y 48 horas antes del hallazgo.

Las investigaciones permitieron identificar como presunto autor de los hechos a un varón de 20 años, residente en Calahorra, quien presuntamente habría dejado al animal encerrado de forma deliberada.

Este individuo presenta antecedentes por desatención y comportamiento negligente en la gestión de animales domésticos, habiéndole sido retirada previamente la custodia de dos perros por parte del Gobierno de La Rioja debido a graves incumplimientos de la normativa vigente en materia de bienestar animal. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

El Código Penal, en su artículo 340 bis.3, castiga la muerte de un animal doméstico, amansado o que viva bajo control humano con pena de prisión de doce a veinticuatro meses, así como la inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para su tenencia.