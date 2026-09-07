El 9 de septiembre se abre el plazo de inscripción para participar en el XVII Concurso de Calderetas Riojanas

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LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El miércoles 9 de septiembre se abre el plazo para participar en el XVII Concurso de Calderetas Riojanas de las fiestas de San Mateo 2026. Este popular concurso se celebrará el martes, 22 de septiembre, en la calle Gonzalo de Berceo.

A diferencia de las anteriores ediciones, la inscripción al concurso este año deberá realizarse online mediante la plataforma Citylok, a través del enlace Citylok - XVII Concurso de Calderetas Riojanas San Mateo 2026 y/o www.logrono.es siguiendo el banner anunciador, a partir del 9 de septiembre a las 9,00 horas.

El proceso de inscripción requiere que previamente se esté registrado en la plataforma de Citylok, a tal efecto los interesados tendrán disponible un video demostrativo del proceso en la página web del Ayuntamiento de Logroño.

El certamen contará este año con un máximo de 150 grupos/cuadrillas participantes, 30 más que el año anterior. Cada grupo/cuadrilla, que abonará una cuota de participación de 15 euros, estará formada por un máximo de cinco personas.

A cada grupo/cuadrilla participante se le facilitará un puesto para cocinar (con cinco sillas y mesa de trabajo), así como el agua y las patatas, ingrediente básico del plato (el resto de ingredientes de la caldereta serán aportados por los participantes).

El certamen comenzará a las 10,00 horas del 22 de septiembre, con el reparto de las patatas y los participantes contarán con dos horas y media para elaborar la receta de la mejor caldereta riojana (desde las 11,00 hasta las 13,30 horas).

Aquellos grupos/cuadrillas que deseen presentar su guiso al concurso, deberán aportar una muestra a la mesa del jurado habilitada en la zona del escenario. De las muestras presentadas, el jurado seleccionará a las seis finalistas que recibirán varios premios. El concurso otorgará, además, un premio a la mesa mejor decorada teniendo en cuenta su adecuación a la temática del concurso.

El XVII Concurso de Calderetas de 2026 cuenta con la colaboración de los siguientes colaboradores Bodegas Altanza, Esmaltaciones La Estrella, IGP Chorizo Riojano y Nuevecuatrouno.

ENLACE DEL VIDEO: https://youtu.be/2HM0pP-tCM8