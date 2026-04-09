El SERIS contará con un segundo aparato de cirugía robótica "del estilo del Da Vinci"

Archivo - Imagen de la primera operación realizada con la plataforma robótica Da Vinci en el Servicio Riojano de Salud - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) contará con una segunda plataforma robótica "del estilo del Da Vinci" en el Hospital San Pedro, tal y como ha informado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán en el pleno del Parlamento riojano.

Capellán, a respuesta de una pregunta de la portavoz 'popular', Cristina Maiso, ha apostado por el "compromiso" por el hecho de que el Hospital San Pedro, y la sanidad pública, "sigan creciendo en eficiencia y en la mejor calidad posible de atención" al paciente.

Un caso "obvio" en este sentido, ha dicho, es plataforma robótica Da Vinci, que permite realizar intervenciones de cirugía general, urología, ginecología y otorrinolaringología.

Cuando se cumplen tres años de su primera intervención en el Hospital San Pedro, con una intervención en urología, Capellán ha anunciado que se sumará una segunda plataforma robótica.

Capellán, que en un momento dado ha dejado de intervenir al escuchar que estaban hablando en la bancada socialista, haciendo una "pausa hasta que todo el mundo se tranquilice, como en clase", ha recordado cómo, tras urología se han incorporado los servicios de cirugía general y digestiva, además de ginecología y obstetricia así como Otorrinolaringología.

Está pendiente, ha añadido, un quinto servicio de incorporarse como es la cirugía torácica. "Lo que nos da es un instrumental consolidado, unos resultados extraordinarios, que ha supuesto una reducción del riesgo de mortalidad, de reintervención, de sangrados y, por lo tanto, también en tiempos de hospitalización". Es, ha sumado, "menos invasiva y dolorosa para el paciente".

Vista la "demanda para el quirófano", el dieciséis, se ha iniciado "hoy mismo" la tramitación para la adquisición de un segundo aparato de cirugía robótica "que permita seguir creciendo, seguir ampliando la cartera de servicios, las especialidades que utilizan estas tecnologías y, sobre todo, el número de pacientes riojanos que se van a beneficiar de esta actividad".