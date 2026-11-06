El SERIS facilita la incorporación de los celadores a sus nuevos destinos con un ajuste del calendario de traslados

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha comunicado este viernes, 6 de noviembre, la resolución de la Dirección de Recursos Humanos de su Gerencia que establece el 2 de diciembre de 2026 como nueva fecha de toma de posesión del concurso de traslados de celadores, prevista inicialmente para el 25 de noviembre.

El cambio responde al deseo de coordinar las incorporaciones de los celadores a sus nuevos destinos y facilitar la organización de los servicios durante las elecciones del 29 de noviembre.

Al aplazar una semana la toma de posesión, los profesionales permanecerán en sus puestos actuales durante la jornada electoral, lo que facilita la planificación de los turnos y de los permisos retribuidos que les correspondan.

Una vez celebradas las elecciones, se realizarán los cambios de destino, evitando que ambos procesos coincidan. El concurso de traslados ofrece a los celadores la oportunidad de acceder a nuevos destinos dentro del sistema sanitario.

Su puesta en marcha implica coordinar los cambios de puesto, las incorporaciones y los ceses asociados al proceso, así como reorganizar los turnos de los equipos afectados.

La nueva fecha permite separar estos movimientos de las necesidades organizativas de la jornada electoral y favorecer una incorporación ordenada a los nuevos puestos.

La resolución modifica el calendario establecido en la adjudicación definitiva del concurso, aprobada el 22 de julio y publicada en el Boletín Oficial de La Rioja el 24 de julio.

Para el personal del SERIS, la toma de posesión será el 2 de diciembre. Esta fecha será también la referencia para iniciar el cómputo de los plazos de cese y posterior toma de posesión del personal procedente de otros servicios de salud o de situaciones administrativas distintas del servicio activo.

El ajuste afecta únicamente al calendario y mantiene las adjudicaciones de plazas realizadas en el concurso.