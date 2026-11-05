El SERIS facilita la vacunación de sus profesionales frente a gripe y COVID-19 con puntos fijos y equipos itinerantes - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha participado este jueves, 5 de noviembre, en una jornada de vacunación dirigida a los profesionales sanitarios en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño. La iniciativa recuerda la importancia de la inmunización frente a la gripe y la COVID-19 y da a conocer las opciones disponibles para facilitar el acceso del personal a las vacunas.

Hasta el 30 de octubre, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital San Pedro había administrado 1.651 dosis a profesionales del ámbito de la salud, tanto en su punto fijo como en los destinos de la vacunación itinerante. De ellas, 1.119 corresponden a vacunas frente a la gripe y 532 frente a la COVID-19.

Eva Martínez ha señalado que "la vacunación de los profesionales sanitarios es una medida de protección de su propia salud y forma parte de la prevención en los entornos asistenciales, donde atendemos a personas especialmente vulnerables". En este sentido, ha animado al personal a "revisar su vacunación y aprovechar los puntos habilitados, conforme a las recomendaciones de esta campaña".

La directora general ha recordado que la prevención cobra especial relevancia en un contexto de aumento de las infecciones respiratorias agudas. Los datos provisionales de la semana 44, del 26 de octubre al 1 de noviembre, sitúan la incidencia global en La Rioja en 451,91 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 415,89 de la semana anterior. Aunque la gripe mantiene niveles bajos y la COVID-19 acumula cuatro semanas consecutivas de descenso, ha insistido en la importancia de mantener las medidas preventivas.

FACILITAR LA VACUNACIÓN DURANTE LA JORNADA LABORAL

Martínez ha explicado que la organización de la campaña combina un punto fijo con desplazamientos a los distintos servicios para facilitar la vacunación durante la jornada laboral. "Queremos que los profesionales tengan opciones accesibles para vacunarse. Por eso, además del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, los equipos se desplazan a las unidades y centros de trabajo, acercando la vacunación a la actividad diaria de los servicios", ha indicado.

La directora ha subrayado que la vacunación también contribuye a preservar la capacidad asistencial durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios. "Cuidar la salud de nuestros profesionales nos ayuda a mantener la continuidad de la atención. La vacunación forma parte de esa prevención y del compromiso con la seguridad de los pacientes y de los compañeros", ha señalado.

VACUNACIÓN SIN CITA PREVIA Y DESPLAZAMIENTOS A LOS SERVICIOS

El Hospital Universitario San Pedro dispone de un punto fijo de vacunación en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, situado en la planta 0 del edificio de hospitalización, junto a Archivo. El personal puede acudir sin cita previa, en horario continuado de 8,30 a 14,30 horas, hasta finalizar las existencias.

A este recurso se suma la vacunación itinerante, que comenzó el 15 de octubre y continuará hasta el 13 de noviembre. Su programación incluye unidades del Hospital Universitario San Pedro y otros centros, como el Hospital General de La Rioja, el Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua, el CARPA y el CIBIR.

Los desplazamientos de los equipos de Enfermería de Salud Laboral facilitan especialmente el acceso a la vacunación de los profesionales de unidades como Urgencias, Medicina Intensiva y el bloque quirúrgico, cuya actividad puede dificultar que acudan al punto fijo. Esta organización permite acercar la campaña a los servicios y adaptarla a su funcionamiento.

Este jueves, 5 de noviembre, el calendario contempla la vacunación en el bloque quirúrgico, desde las 8,30 horas, y en la cuarta planta de hospitalización, desde las 13,30 horas. El viernes 6, los equipos se desplazarán al Hospital General de La Rioja, a las 8,30 horas, y a la sexta planta del Hospital San Pedro, a las 13,30 horas.

Durante la próxima semana están previstas sesiones en la Unidad de Medicina Intensiva, Farmacia, la primera planta de hospitalización, Gerencia, Laboratorio, CIBIR, bloque quirúrgico y Prematuros. La programación finalizará el viernes 13 de noviembre en Urgencias. En cada ubicación, la vacunación se desarrolla desde la hora de inicio prevista hasta completar la atención al grupo de profesionales disponible.

En el Hospital de Calahorra, las citas se gestionan a través de la Unidad de Admisión. Para la vacunación antigripal se han habilitado agendas de lunes a viernes, de 8,00 a 8,30 y de 14,00 a 14,30 horas, en el despacho señalizado de la planta baja del edificio de Gestión. Por su parte, los profesionales de Atención Primaria se vacunan en sus centros de trabajo, de acuerdo con su organización interna.

PREVENCIÓN EN LOS ENTORNOS ASISTENCIALES

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales recuerda que la protección frente a las infecciones respiratorias requiere combinar la vacunación recomendada con la higiene frecuente de manos, especialmente antes y después del contacto con los pacientes; cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar; utilizar mascarilla cuando esté indicado y favorecer la ventilación de los espacios asistenciales.

Estas medidas son especialmente relevantes en la atención a personas inmunodeprimidas, mayores y pacientes con enfermedades crónicas u otras condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones.