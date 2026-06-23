El SERIS y la Guardia Civil refuerzan su coordinación ante emergencias radiológicas en La Rioja - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) y la Guardia Civil en La Rioja han llevado a cabo la 'II Experiencia formativa en materia de transporte, manipulación y seguridad de fuentes nucleares para uso civil'.

La jornada, desarrollada en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), ha estado dirigida al personal operativo de la 10ª Zona de la Guardia Civil y al Grupo de Acción Rápida (GAR). Este personal se encuentra integrado en el catálogo de recursos humanos susceptibles de ser movilizados en caso de activación del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias Radiológicas (RADIOCAR).

Dicho plan autonómico tiene como objeto coordinar a los servicios y administraciones implicadas para proteger la vida humana, la seguridad de las personas y reducir los daños materiales y medioambientales.

COLABORACIÓN ESTRATÉGICA Y EL 'PROGRAMA COOPERA'

La iniciativa surge de la colaboración entre el director de Seguridad del SERIS, Luis Miguel González; el jefe de Radiofísica y Protección Radiológica de la Fundación Rioja Salud de la Fundación Rioja Salud, Camilo José Sanz, y el coronel jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja, Erique Moure.

El encuentro se enmarca en el 'Programa Coopera', un modelo de relación bidireccional entre el Instituto Armado y el sector de la seguridad privada. Su objetivo es potenciar el apoyo operativo mutuo y el intercambio de información mediante canales de comunicación previamente definidos. La experiencia formativa ha tenido como finalidad consolidar una cultura preventiva en el entorno de instalaciones y actividades donde se manejan o almacenan sustancias radiactivas, previniendo riesgos de liberación incontrolada o accidental.

Durante el encuentro se ha subrayado la importancia de la formación continua y de la colaboración interadministrativa. Cabe destacar que el personal especialista NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) de la Guardia Civil desempeña misiones clave de detección, actuación operativa, neutralización, investigación e informe ante este tipo de amenazas.

La actividad práctica y formativa se ha estructurado en torno al siguiente itinerario en las instalaciones del CIBIR:

Visita guiada para conocer de primera mano las actividades de las instalaciones nucleares del centro.

Análisis de las problemáticas de seguridad (genéricas y específicas) de la fuente radiactiva de categoría II del CIBIR.

Observación de las operaciones de manipulación, procesado y transporte por parte del técnico especialista para la sustitución y transferencia de la fuente nuclear (isótopo Ir-192).

Observación de las operaciones de calibrado de la fuente nuclear. Seguimiento de la retirada de la fuente nuclear en desuso hasta el vehículo de transporte especial.

La jornada ha concluido con un espacio de debate y preguntas, donde los asistentes han compartido experiencias y formulado propuestas orientadas a optimizar la prevención y la capacidad de respuesta ante incidentes en el entorno de las radiaciones ionizantes.