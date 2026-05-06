El SERIS pone en marcha el programa Puente-HO, un taller de cuidados para la transición del hospital al hogar - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha puesto en marcha el Programa Puente-HO, una iniciativa impulsada por la Dirección de Cuidados de Enfermería de Atención Hospitalaria orientada a facilitar a los pacientes la transición desde el hospital al hogar en los primeros momentos tras recibir el alta.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, acompañada por la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Hospitalaria del SERIS, Teresa Sufrate, ha visitado este miércoles una de las sesiones de este programa y ha destacado el compromiso y la dedicación del personal sanitario en esta iniciativa.

"Estamos avanzando en proyectos que mejoran la calidad y la seguridad del paciente. Y, en este caso, es un proyecto que nace de quienes más conocen las situaciones por las que pasan los pacientes y sus cuidadores cuando regresan a casa tras el alta hospitalaria", ha señalado.

Asimismo, Martín ha subrayado el valor humano y práctico de la iniciativa. "Este programa se pone en la piel de los pacientes y de sus familias para darles tranquilidad y seguridad en un momento de incertidumbre, ayudándoles a afrontar los cuidados necesarios en esta nueva etapa", ha afirmado.

Además, ha incidido en que "el hecho de que incorpore un componente de investigación permitirá seguir mejorándolo gracias a las aportaciones de pacientes y familiares".

TALLER PRÁCTICO.

Este proyecto consiste en un taller práctico para pacientes, familiares y cuidadores mediante una metodología demostrativa con práctica guiada y resolución de dudas, los asistentes contarán además con materiales de apoyo.

Las sesiones, que arrancaron el pasado 29 de abril, se desarrollan en el CIBIR todos los miércoles laborables, en horario de 10 a 12,30 horas, hasta el 3 de junio incluido. Tras el parón estival, el programa se retomará en septiembre, tanto en el Hospital Universitario San Pedro como en el Hospital Universitario de Calahorra, manteniéndose igualmente en formato semanal.

Se trata de talleres con una participación de entre 8 y 10 personas por sesión, dado su carácter eminentemente práctico, lo que permite un acompañamiento más cercano y personalizado. En este programa está previsto que participen alrededor de un centenar de personas en total. Para poder participar en el programa es necesario realizar la inscripción a través del teléfono 646 29 55 74, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

El objetivo principal del programa es reforzar la efectividad de los cuidados en el entorno domiciliario, potenciando tanto las habilidades técnicas como la capacidad preventiva de los cuidadores.

Durante el proceso de transición hospital-hogar, los cuidadores deben adquirir en un corto espacio de tiempo competencias clave como la movilización y transferencias adecuadas, la higiene en cama, la prevención de lesiones cutáneas y otros cuidados básicos.

En este contexto, la información exclusivamente verbal o escrita resulta a menudo insuficiente, especialmente en situaciones de dependencia funcional, fragilidad o multimorbilidad, lo que justifica la implementación de este enfoque formativo eminentemente práctico.

En este sentido, Teresa Sufrate ha explicado que los talleres abordan "las dudas más frecuentes que tienen los familiares cuando una persona vuelve al domicilio tras una hospitalización".

Entre otros aspectos, se trabajan cuestiones como la alimentación adaptada, la correcta administración de la medicación, la prevención de lesiones cutáneas o las movilizaciones seguras de pacientes con problemas de movilidad o procesos traumatológicos.

"El objetivo es dar herramientas, conocimientos y seguridad a los cuidadores para que puedan afrontar mejor los cuidados en casa y favorecer así el bienestar de los pacientes", ha indicado Sufrate.

El taller se estructura en cuatro módulos: técnicas de movilización y transferencias; higiene, incontinencia y cuidados cotidianos; responsabilidad terapéutica; y alimentación adaptada y uso de ayudas técnicas.

El desarrollo del Programa Puente-HO ha sido posible gracias a la implicación directa de los profesionales sanitarios. Un equipo multidisciplinar, integrado por 4 enfermeras y 4 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), lidera esta iniciativa.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

Asimismo, el programa incorpora un estudio piloto de investigación, ya aprobado por el CEImLar, con el objetivo de evaluar el impacto de la formación en los cuidadores.

Este estudio se basa en la realización de un cuestionario previo para analizar la situación y necesidades de los participantes, la realización del taller como intervención principal y un cuestionario posterior para medir los resultados obtenidos.