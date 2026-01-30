El servicio de diálisis del Hospital de Calahorra se refuerza con consultas monográficas y dos nuevos profesionales

El servicio de diálisis del Hospital de Calahorra se refuerza con consultas monográficas, dos nuevos profesionales y un box para tratamiento a pacientes con riesgo de enfermedades infecciosas - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Calahorra está desde hace meses reforzando su plantilla de profesionales, optimizando la actividad asistencial y ampliando sus instalaciones para mejorar e incrementar la cartera de servicios a sus pacientes.

Fruto de este proceso, el servicio cuenta en estos momentos con un especialista más que se incorporó el pasado verano y una enfermera más que acaba de sumarse al equipo de atención a pacientes dializados. En concreto son estos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada los que más van a experimentar los avances introducidos en el hospital.

Así, dentro de la nueva planificación de la asistencia van a comenzar a programarse consultas monográficas para este perfil de enfermos, consiguiendo una atención más focalizada, homogénea y adaptada a las necesidades particulares de las personas en diálisis, favoreciendo la continuidad asistencial y una mayor calidad de la atención.

Asimismo, el Servicio Riojano de Salud cuenta ya con el proyecto para ampliar la zona dedicada a este procedimiento médico, sumando 21,50 metros cuadrados para construir un box para prestar tratamiento individualizado de hemodiálisis a pacientes con riesgo de enfermedades infecciosas. Se trata de una habitación aislada con un aseo propio y adecuada ventilación natural que se limpia y desinfecta de manera específica tras cada sesión.

En ella se dispondrán dos puestos más de modo que la capacidad del servicio se incrementará de los 17 puestos actuales a 19. Estas novedades, incremento en recursos humanos y dotaciones, han sido impulsadas desde la Jefatura del Servicio de Nefrología, contando tanto con los profesionales como con los pacientes, con el objetivo de mejorar la calidad de atención a los enfermos, así como las condiciones laborales de los profesionales.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, visitó recientemente las instalaciones del Hospital Universitario de Calahorra dedicadas a estos tratamientos para conocer los proyectos que se están acometiendo junto a la jefa del Servicio de Nefrología, Emma Huarte. Asimismo, participaron en la reunión la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, y la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Hospitalaria, Teresa Sufrate.