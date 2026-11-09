La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto con la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha informado hoy con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Niño, que se celebra el 20 de noviembre, de que el Servicio de Recursos Digitales Seguros ha atendido a 32 progenitores y 11 menores.

Desde su puesta en marcha, en junio de este año y hasta el 5 de noviembre, ha indicado Martín, el servicio ha realizado 61 atenciones; 34 de ellas presenciales, 23 telefónicas y cuatro por correo electrónico.

Se trata de un recurso de información, e intervención psicopedagógica, para que el uso inadecuado, el abuso o la dependencia de las tecnologías "desaparezca de nuestra comunidad".

La consejera ha explicado cómo la actividad de este centro se articula en tres líneas; la prevención familiar, la formación de los profesionales, y la intervención especializada con adolescentes.

La prevención va dirigida a familias con menores de todas las edades; y la intervención especializada está destinada a adolescentes entre doce y diecisiete y, sobre, todo requiere la implicación de sus familias en todo el proceso.

Cuenta con un equipo integrado por cuatro profesionales de psicología, trabajo social y educación social que, tras una valoración individualizada, acuerda con cada adolescente, y con su familia, un programa de intervención en el que se establecen los objetivos, actuaciones y seguimiento.

El proceso combina sesiones individuales, familiares y grupales y aborda cuestiones como los hábitos saludables en el uso de pantallas, la autoestima, las relaciones sociales, la prevención de riesgos digitales y los acuerdos familiares sobre el uso de dispositivos.

Dentro de esta línea de intervención directa y especializada, ha trabajado con cuatro familias con la participación de cuatro adolescentes y siete progenitores.

Martín ha resaltado cómo la vulnerabilidad muchas veces se identifica con el tercer mundo, o con la falta de comida, pero, "en el momento actual también es la exposición a las nuevas tecnologías en un entorno no seguro".

III CIRCUITO RELIFE

En este contexto, ha presentado, junto a la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, la jornada del III Circuito RELIFE.

La propuesta forma parte de una iniciativa nacional de la Fundación RELIFE, impulsada por Obra Social CaixaBank, que recorrerá diez capitales de provincia durante el curso 2026-2027. Llegará a Riojaforum el 20 de noviembre.

A través de experiencias personales y actividades de sensibilización, ofrecerá herramientas para reconocer situaciones de riesgo relacionadas con el uso de las pantallas, la pornografía y el consumo de sustancias, así como para comprender la importancia de pedir ayuda.

El exfutbolista internacional y presidente de la Fundación RELIFE, Julio Alberto Moreno, compartirá en la ponencia 'Enamórate de la vida' su experiencia de superación de las adicciones.

Miriam San José, que también ha vivido un proceso de superación de las adicciones, abordará las 'Herramientas de prevención'. Por su parte, el humorista Alejandro Vallet 'Boli' compartirá su experiencia de recuperación en 'Reír es salud', a través del humor y la reflexión.

El programa incluye también la sesión de Mi Huella Digital 'Bienestar y protección digital ¿Quién soy en internet?', dedicada a la privacidad y al uso responsable de las redes sociales. Asimismo, Voluntariado CaixaBank acercará a los asistentes la participación en proyectos sociales con 'Nada dice tanto de mí'.