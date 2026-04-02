Sierra Sonora vuelve a poner a Viniegra de Abajo en el panorama musical: Silvana Estrada y Neomak encabezan el cartel

Cartel Sierra Sonora Primavera - SIERRA SONORA

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con Silvana Estrada y Neomak encabezando el cartel, Viniegra de Abajo acogerá, del 29 al 31 de mayo, una nueva edición de Sierra Sonora, donde conciertos y entorno se integrarán en casas indianas, jardines y espacios naturales del municipio.

El cartel, "que conectará tradición y contemporaneidad", traerá también a Caamaño & Ameixeiras, De Ninghures, Marte Lasarte, Drugos, A-Theo, Jimmy Twice y Bárbara Gartland, tal y como ha informado la organización, detallando que las entradas ya están a la venta en la web oficial del festival.

El evento habilitará también una zona de acampada, aparcamiento para caravanas y furgonetas, además de autobuses de ida y vuelta desde Logroño, gracias a la colaboración con el Instituto Riojano de la Juventud, Carnet Joven y Caja Rural de Navarra.

Durante tres días, los conciertos volverán a repartirse entre jardines, casas indianas y rincones de la sierra, "en un formato que no se parece al de los grandes recintos ni al de los festivales al uso".

Silvana Estrada llega a Viniegra de Abajo con Vendrán Suaves Lluvias, el disco que publicó en 2025, "en un formato que favorece precisamente lo que atraviesa su música: la contención, el detalle y la escucha".

"Neomak aparece por otro camino, pero no por eso desentona". El grupo vasco presentará Lazturak Orbain, un trabajo reciente en el que la electrónica y el pulso de la tradición "dialogan sin solemnidad y sin disfraz folclórico".

Desde Galicia llegan dos nombres "que hoy están diciendo cosas de peso dentro de la música de raíz". Caamaño & Ameixeiras siguen "desplegando" el imaginario de Quitar o Aire, un disco que llevó la tradición gallega "hacia un terreno más arriesgado y más abierto".

De Ninghures aterriza, además, en uno de esos momentos en los que una banda deja de ser "promesa" para convertirse en "evidencia": hace apenas unos días se llevó el Premio MIN 2026 a Mejor álbum en gallego por Feira.

Marte Lasarte aporta "una escritura más contenida, más de ir calando que de imponerse, mientras que Drugos mete electricidad y un punto de aspereza en un cartel que no quiere moverse todo el tiempo en la misma temperatura".

Bárbara Gartland, A-Theo y Jimmy Twice completan una edición de primavera "bien pensada, con nombres que no están ahí para rellenar huecos, sino para dibujar una escucha con sentido".

ESPACIOS CON EL PATRIMONIO COMO CONTEXTO

Parte del contexto de Sierra Sonora también está en los espacios. La Casa Montero volverá a ser uno de los puntos centrales de esta edición, "sumando" a los conciertos el peso de un lugar "con historia" y "reforzando" esa relación entre patrimonio, paisaje y música.

Sucede lo mismo con el resto del festival. Cada actuación se plantea en un espacio determinado, con todo lo que eso implica. No se trata sólo de dónde se toca, sino de cómo cambia la escucha cuando el concierto ocurre ahí y no en cualquier otro sitio.

La gastronomía local forma parte de la experiencia, con la participación de restaurantes de la zona, foodtrucks y una caldereta popular con fines benéficos. "Todo suma en la misma dirección: la de un festival que no aterriza sobre el territorio, sino que se construye con él".