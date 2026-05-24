Siete empresas y tres entidades riojanas participan desde mañana en la duodécima edición de Europa+Cerca

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Siete empresas y tres entidades riojanas viajarán a Bruselas durante la próxima semana, entre los días 25 y 28 de mayo, para establecer colaboraciones y posibles sinergias con empresas y entidades del Viejo Continente, en el marco de la duodécima edición del programa Europa+Cerca, impulsado por la ADER y la FER.

El principal objetivo de esta iniciativa, organizada junto con otros nodos españoles de la Enterprise Europe Network -Navarra, Castilla La Mancha y Extremadura-, radica en conseguir un mejor acceso a la financiación europea en I+D+i, con especial énfasis en el programa Horizon Europe.

En principio, cada comunidad autónoma iba a estar representada por ocho empresas y entidades, pero las bajas producidas en el listado oficial de Castilla La Mancha y Extremadura han posibilitado la inclusión de RR RR Relay Race Investments y el Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CENTIDE), a partir de la lista de reserva de la resolución de admitidos.

La representación riojana se completa con la presencia del clúster ARIC y el centro tecnológico Novex, así como con las empresas Aransa, Panoimagen, Margins Farm, Mostea, Grupo Anf Ac y Barpimo. La expedición también está formada por ocho empresas navarras, siete castellanomanchegas y otras siete extremeñas.

Este viaje a Bruselas contempla reuniones de oportunidades entre las empresas participantes en la misión, talleres prácticos y ponencias sobre financiación europea, competitividad e innovación en la Comisión Europea y la Representación Permanente de España ante la UE (REPER).

Asimismo, la agenda incluye una visita al Parlamento Europeo y un acto en la embajada de España en Bélgica.

La colaboración de la Oficina de La Rioja en Bruselas, junto con la de las demás comunidades implicadas, ha resultado fundamental para la configuración y coordinación de la agenda prevista, especialmente en lo relativo a las visitas a la Embajada de España en Bélgica, la Comisión Europea, la REPER y el Parlamento Europeo, todo ello bajo la supervisión y coordinación general de las entidades organizadoras.

Asimismo, cabe reseñar la tradicional colaboración con la Oficina Española para la Ciencia y la Tecnología (SOST), dependiente del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), cuya participación resulta clave para orientar y asesorar a los participantes en materia de financiación europea para la I+D+i y oportunidades vinculadas a los programas europeos de innovación e investigación Tras la misión, la ADER y la FER, como nodos de la Enterprise Europe Network (EEN), realizarán un seguimiento individualizado con cada entidad participante para dar continuidad al plan de acción definido.

Este acompañamiento incluirá el apoyo en la activación y consolidación de los contactos establecidos en Bruselas, la identificación y maduración de oportunidades concretas de colaboración o financiación, la búsqueda adicional de socios internacionales si fuera necesario, la orientación en la preparación de propuestas o proyectos derivados de la misión y la gestión de la ayuda Cheque de Innovación Europa 2026.

El objetivo es asegurar que la participación no se limite a la visita institucional, sino que se traduzca en resultados tangibles, colaboraciones efectivas y un posicionamiento estratégico sostenido en el ámbito europeo.

LA MAYOR RED INTERNACIONAL DE APOYO A LAS PYMES.

El programa Europa+Cerca está organizado por la ADER y la FER en el marco de la Enterprise Europe Network, en estrecha colaboración con la Oficina de La Rioja en Bruselas y con la Oficina Española para la Ciencia y la Tecnología (SOST).

La Enterprise Europe Network (EEN) es la mayor red internacional de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) impulsada por la Comisión Europea. Está cofinanciada actualmente a través del Single Market Programme (SMP) y gestionada por la European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA).

Su objetivo es ayudar a las empresas europeas a innovar, internacionalizarse, acceder a nuevos mercados, mejorar su competitividad y afrontar una transición digital, sostenible y resiliente.

La red está presente actualmente en 57 países y reúne a más de 600 organizaciones -agencias de desarrollo regional, cámaras de comercio, centros tecnológicos, universidades y organismos de innovación- que ofrecen servicios especializados a empresas y entidades innovadoras.

Entre sus principales actividades, destacan la búsqueda de socios comerciales, tecnológicos y de I+D; el apoyo a la innovación y transferencia tecnológica; asesoramiento sobre legislación y programas europeos; acceso a financiación europea; apoyo a la sostenibilidad, digitalización y resiliencia empresarial; y organización de encuentros empresariales internacionales y misiones comerciales.