El Sindicato Médico de La Rioja ve "insuficientes" los acuerdos aprobados en la Mesa Sectorial

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de La Rioja acepta el resultado de la votación de los diferentes sindicatos que conforman la mesa del Servicio Riojano de Salud tras aprobar un Acuerdo de Mejoras para el personal sanitario pero no apoyan la firma porque "es insuficiente para los facultativos".

Valora positivamente "el esfuerzo económico que ha supuesto para el Gobierno de La Rioja (y para los todos ciudadanos riojanos representados en él), sin embargo en el citado acuerdo "no encontramos contempladas peticiones que consideramos básicas para los médicos y facultativos riojanos".

Las mejoras firmadas que afectan al colectivo médico y facultativo son mejoras retributivas en las jornadas de guardia, en el cobro de las mismas en periodo de incapacidad temporal y en la labor de los tutores de residentes.

Las guardias son una actividad adicional sumada a la actividad ordinaria (lo que en cualquier otro trabajo se llamarían horas extraordinarias) que, a pesar de todo, son obligatorias para los médicos.

En este acuerdo "no se contemplan mejoras por nuestra actividad ordinaria (que sí se incluyen en las demás categorías profesionales). Es decir, mientras el resto de los compañeros disfrutarán de retribuciones aumentadas por su trabajo ordinario, las nuestras estarán condicionadas a la realización de jornada extraordinaria en guardias de 17 o 24 horas".

Se perpetúa de esta forma la validación de un sistema retributivo para médicos y facultativos basado en unas jornadas obligatorias (guardias) muy superiores a las del resto de categorías presentes en la mesa de negociación.

"Los médicos riojanos seguiremos sometidos a jornadas anuales obligatorias de más de 2180 horas (ampliables por "necesidades asistenciales"), con una mejora retributiva sólo en aquellas horas que suponen un sobreesfuerzo en condiciones laborales que ponen en riesgo nuestra salud y la de nuestros pacientes, mediante jornadas de 17 y 24 horas ininterrumpidas".

Con ello, finalizan, "mantenemos nuestra disponibilidad para continuar trabajando en posibles mejoras para el colectivo médico y facultativo".