El sindicato PIR critica "la modificación ilegal del acuerdo de plantillas y la opacidad en comisiones de servicio"

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del sindicato PIR -y de la Plataforma de Interinos de La Rioja- han abandonado la Mesa Sectorial de Educación "en señal de protesta ante la negativa de la Consejería de Educación a cumplir la legalidad vigente y garantizar transparencia en la adjudicación de plazas".

La organización considera "inaceptable la postura de la Administración y del resto de sindicatos presentes, a quienes acusa de amparar dos graves irregularidades: la modificación ilegal del Acuerdo de Plantillas y la falta de transparencia en la asignación de Comisiones de Servicio".

Como indican en un comunicado de prensa, desde el sindicato "no seremos cómplices de una ilegalidad: la modificación del Acuerdo de Plantillas".

El PIR "denuncia que la Administración, con el apoyo de los sindicatos firmantes, está utilizando la Comisión de Interpretación y Seguimiento (de la que los expulsaron) para alterar el Acuerdo de Plantillas".

El sindicato recuerda que, tanto por ley como por jurisprudencia, este órgano "solo puede interpretar, seguir y supervisar la aplicación del acuerdo como órgano técnico que es, pero no modificar los acuerdos firmados en Mesa Sectorial".

"Nos hemos levantado de la mesa porque no vamos a legitimar con nuestra presencia una actuación ilegal. Se están cambiando las reglas del juego en un despacho cerrado -la Comisión de Seguimiento- para evitar la negociación real, dejando fuera al Sindicato PIR y perjudicando la oferta de plazas para el colectivo interino", ha declarado el portavoz del sindicato al término de la reunión.

También critican "opacidad y adjudicaciones arbitrarias en las Comisiones de Servicio así como "el continuo bloqueo informativo por parte de la Consejería sobre las Comisiones de Servicio".

"Pese a las reiteradas solicitudes, incluidas las realizadas a través del Portal de Transparencia, Educación se niega a publicar los listados de personas beneficiarias y los criterios de concesión".

En la mayoría de Comunidades Autónomas "estos datos son públicos. En La Rioja, se ocultan sistemáticamente. Esta opacidad sugiere que se están escondiendo adjudicaciones arbitrarias. Al negarnos esa información, se impide nuestra labor de control y de defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad", señalan desde la plataforma.

EXIGENCIAS

Tras abandonar la reunión, el Sindicato PIR anuncia que mantendrá su postura "de denuncia" hasta que:

1.- Sea declarada la nulidad inmediata de la modificación encubierta del Acuerdo de Plantillas en órganos que no tienen competencia para ello.

2.- Se publiquen íntegramente los listados de todas las Comisiones de Servicio concedidas, acompañados de su justificación, garantizando que no responden a decisiones.