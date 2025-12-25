El Sindicato de Policías critica la cancelación de vacaciones y permisos en Calahorra

LOGROÑO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha criticado la cancelación de vacaciones y permisos mediante resoluciones de alcaldía del Ayuntamiento de Calahorra, "concedidas en algunos casos con más de un mes de antelación".

En nota de prensa, ha señalado que esta medida, "adoptada de forma arbitraria y sin la preceptiva negociación con la Junta de Personal, supone una vulneración flagrante de los derechos laborales más básicos de los agentes".

Ha señalado cómo la cancelación, "que afecta a un número significativo de efectivos en fechas clave, no sólo menoscaba la conciliación familiar y la salud de los trabajadores, sino que evidencia una falta de respeto hacia la dignidad profesional y el bienestar de quienes garantizan la seguridad en Calahorra".

"Mientras el resto de trabajadores del ayuntamiento disfruta de un merecido descanso en periodos festivos, el SRPF quiere poner de relieve que los agentes de policía, lejos de poder planificar su vida personal, se han visto sometidos a la privación de un derecho fundamental como son las vacaciones o los permisos", ha indicado.

Esta situación, ha dicho, "ha generado un profundo malestar, en una plantilla que, en noviembre de 2023, presentó un documento que proponia soluciones para que los servicios extraordinarios en fechas de especial trascendencia no se quedaran descubiertos".

Desde entonces, ha relatado, "la corporación calagurritana no solo ha despreciado esta propuesta, sino que también ha hecho oídos sordos a cada una de las propuestas de este sindicato, imponiendo como solución la cancelación de permisos y vacaciones de los agentes".

"La imposición solo genera desmotivación, desconfianza y una mayor desconexión entre la plantilla y quienes deberían velar por sus derechos", ha resaltado.

El sindicato ha puesto sobre la mesa que "una policía local desmoralizada no puede prestar el servicio de protección y seguridad que los ciudadanos de Calahorra merecen, especialmente en fechas de alta demanda, como las navideñas".

Ha instado, "una vez más, al Ayuntamiento de Calahorra a rectificar su actitud, abandonar la vía del decreto unilateral y sentarse a negociar de manera seria y constructiva".