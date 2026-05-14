El Sindicato de Vivienda logra que se suspenda el desahucio en El Campillo y lucha por otros dos en Somosierra

Concentración ante el desahucio previsto en El Campillo - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda en La Rioja ha logrado que se suspenda el desahucio anunciado en un piso en el barrio de El Campillo de Logroño y lucha, ahora, otros dos previstos en la calle Somosierra.

El pasado 20 de abril, la autoridad judicial decidió suspender el desahucio previsto para una mujer, y su hijo menor, en la calle Segundo Arce, número 16, del barrio de El Campollo de Logroño, y aplazarlo hasta el 29 de mayo.

Ahora, tal y como ha informado a Europa Press Cristina Briongos, portavoz del sindicato, ha decidido suspenderlo hasta que el propietario de la vivienda, un fondo de inversión, demuestre que le ha encontrado una alternativa habitacional "al ser gran tenedor"; algo que "no ha hecho ni intentó negociar con ella".

Una victoria del sindicato que, ahora, lucha contra otros dos desahucios previstos, los dos, en la calle Somosierra, ubicada en el centro de Logroño, y de dos casos de alta vulnerabilidad.

El primero de ellos está previsto para el 20 de mayo y afecta a una familia monoparental, de una madre con dos menores, en la que, además, la madre tiene una situación reconocida de alta vulnerabilidad y a la que no se la ha dado alternativa habitacional.

El sindicato, ha explicado su portavoz, tiene constancia de que el propietario tiene viviendas de uso turístico y sospechan que quiere darle este uso a la vivienda, dado que se ha negado a negociar, incluso, un aumento del alquiler a la familia que la ocupa.

Se trata de un caso, ha relatado, que llegó al sindicato con el juicio ya realizado y en el que no entienden cómo el juez ha podido no valorar la situación de extrema vulnerabilidad reconocida.

El 21 de mayo está previsto otro desahucio en la misma calle, en el número 28, a una persona que está recibiendo el Ingreso Mínimo Vital y a la que han "descartado" a la hora de buscar otro piso.

Es un caso, ha destacado, en el que "ni siquiera ha habido juicio" y "se ha ejecutado directamente". Tanto en este caso, como el otro previsto en la calle Somosierra, el sindicato convocará concentraciones de apoyo el día del desahucio.