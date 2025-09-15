Sindicatos exigen desbloquear el nuevo Estatuto Marco que afecta a más de 5.200 profesionales sanitarios en La Rioja

Reivindican una nueva clasificación profesional con adecuación retributiva y el acceso a la jubilación voluntaria, anticipada o parcial

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS) participarán este martes en una concentración en el hospital San Pedro de Logroño (a las 11,00 horas) para reclamar al Ministerio de Sanidad "una negociación seria" que permita desbloquear el nuevo Estatuto Marco, "un proceso crucial para el futuro del personal estatutario", que afecta a unas 5.200 personas en La Rioja.

Además, y como han explicado los representantes de los sindicatos SATSE-Fses, CCOO, CSIF y UGT, no descartan más movilizaciones e incluso ir a huelga general en el sector "si no se recogen las aportaciones realizadas por las ccaa y organizaciones" estableciendo como medidas "irrenunciables" el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional y el derecho a la jubilación voluntaria, anticipada o parcial.

Como han explicado, el Estatuto Marco debe ser una norma para todo el personal del Sistema Nacional de Salud que contemple mejoras reales en las condiciones laborales y profesionales. Así las cosas, indican, "no se aceptará que se cierre en falso una negociación histórica que afecta a cerca de un millón de trabajadores del sistema sanitario público español".

Así lo han expresado Nuria Aldonza (UGT), Rubén Truchuelo (CSIF), Patricia Mogena (SATSE La Rioja) y María Antonia Delgado (CCOO) en una rueda de prensa en la que han explicado que la concentración de este martes se enmarca dentro de una serie de movilizaciones que las organizaciones sindicales desarrollarán en los principales hospitales de referencia de todo el país. Además, el próximo 1 de octubre también se realizará una concentración a las puertas del Ministerio de Sanidad.

Desde los sindicatos convocantes apelan también "a que se ponga un plazo a la actualización de funciones del personal estatutario".

NEGOCIACIONES

Como han destacado, las negociaciones del Estatuto Marco se iniciaron en septiembre de 2022, se pausaron durante 9 meses por elecciones generales, y se retomaron en marzo de 2024. "Desde entonces han sufrido demoras y parones incomprensibles", afirman.

Ante ello, desde los sindicatos pretenden "no alargar la negociación de manera innecesaria sino concluirla de la mejor manera, agotando todas las posibilidades para alcanzar finalmente un acuerdo que satisfaga las expectativas e intereses del personal".

Aún así, critican "la falta de lealtad por parte del Ministerio, al haber trasladado detalles de la negociación en materias que aún no estaban acordadas con las organizaciones sindicales legítimamente representadas".

También lamentan "su poco respeto" a la legislación relativa a la negociación colectiva en cuanto a los ámbitos e interlocutores válidos "y al haber mantenido negociaciones paralelas con sindicatos que no forman parte del ámbito de negociación".

Así las cosas, insisten en continuar las reuniones en base a un nuevo texto del anteproyecto de ley que incluya las alegaciones presentadas por las ccaa. Reiteran su disposición a seguir negociando y a encontrar soluciones.

LA PRIORIDAD, EL ACUERDO

"La prioridad sigue siendo el acuerdo. Pero el Ministerio insiste en enviar el proyecto de Estatuto Marco al Congreso sin el consenso sindical", finalizan.