Sindicatos indican que la Patronal de Residencias sigue bloqueando la firma del convenio por no asumir lo acordado

Archivo - Concentración para exigir un convenio justo para los trabajadores y trabajadoras de residencias y centros de día (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos negociadores del Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, UGT, USO y CSIF, alertan de que la patronal "se niega a asumir el acuerdo firmado el pasado 4 de marzo ante Inspección de Trabajo sobre descanso semanal, cuyo contenido es claro e inequívoco: un fin de semana de cada tres completo".

Desde las organizaciones sindicales "defendemos la literalidad de lo firmado, ya que un fin de semana de cada tres supone que, de cada tres fines de semana, un tercio o un 33% deben ser de descanso. Eso conlleva descansar 17 fines de semana completos al año". Sin embargo, el actual convenio supone que "se esté descansando solamente un fin de semana de cada cuatro, lo que representaría 13 fines de semana anuales".

Pese a ello, la propuesta trasladada hoy por la Patronal consiste únicamente en añadir un fin de semana más de descanso al año en 2027 y dos en 2028, es decir, "alcanzar únicamente 15 fines de semana de descanso dentro de dos años, una medida totalmente insuficiente y muy alejada del acuerdo alcanzado, que significaba descansar 17 fines de semana al año".

Dicha propuesta supone asumir una rebaja de 4 fines de semana en el 2026, 3 en el 2027, y 2 en el 2028. Dicho de otro modo, se están ofreciendo 3 fines de semana frente a los 12 acordados en la Inspección de Trabajo el pasado 4 de marzo.

Tras la reunión celebrada hoy, la parte social vuelve a encontrarse con una postura "totalmente alejada de la realidad" que viven las trabajadoras y trabajadores del sector, así como de la palabra dada por la Patronal el 4 de marzo. Pese a las expectativas generadas respecto a que la Patronal asumiría lo ya acordado en el acta del 4 de marzo, la reunión ha terminado nuevamente sin avances reales para las plantillas.

La parte empresarial no ha querido asumir su propia firma del acuerdo y ha presentado una propuesta absolutamente insuficiente e inaceptable en materia de descanso semanal, teniendo en cuenta lo que habían aceptado y había llevado a la parte social a firmar ese acuerdo.

La oferta planteada resulta "ridícula e insultante para un colectivo exhausto, castigado por la sobrecarga física y emocional, la falta de conciliación y unas condiciones laborales profundamente precarias".

Las trabajadoras no pueden seguir esperando años para conseguir avances mínimos mientras soportan ritmos inasumibles, falta de descanso y una presión constante.

Además, esta propuesta supone "un retroceso respecto a lo pactado inicialmente y demuestra, una vez más, la falta de voluntad real de mejorar las condiciones laborales de quienes sostienen diariamente la atención y los cuidados en las residencias. Las trabajadoras esperan poder contar ya con las mejoras pactadas, tanto en materia de descanso semanal como en materia salarial".

La actitud mostrada hoy por la Patronal "pone en riesgo la negociación y aleja cualquier posibilidad de acuerdo si no existe una voluntad real de respetar lo firmado, pudiendo entenderse que se estén escudando en el descanso para no firmar unas subidas salariales que urgen ser aplicadas y que ya habían sido acordadas, al igual que el descanso".

A pesar de esta situación, desde la parte social "seguimos manteniendo nuestra voluntad de alcanzar un acuerdo". Prueba de ello es que hoy hemos trasladado a la Patronal una propuesta de flexibilidad para comenzar a aplicar la mejora del descanso semanal en 2027, y no en 2026, teniendo en cuenta lo avanzado del año y las posibles dificultades organizativas que podría conllevar su implantación.

Sin embargo, la respuesta por parte de la Patronal ha sido manifestar que estima que está agotada la negociación, "pretendiendo con ello a abocarnos a tener que constituir una nueva mesa negociadora". Con lo cual, la parte social "no puede estar más en desacuerdo, teniendo en cuenta que ya se había llegado a un acuerdo y que había sido firmado y avalado por la parte empresarial".

Por todo ello, "trasladaremos esta situación a las trabajadoras y consultaremos los próximos pasos a seguir ante una propuesta totalmente alejada del acuerdo inicial y de las necesidades reales del sector. No vamos a aceptar migajas. Las trabajadoras merecen dignidad, reconocimiento y derechos".