Sindicatos piden depurar responsabilidades y el cese de direcciones de Enfermería ante "el caos" organizativo del SERIS

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, SATSE, STAR, CCOO, CSIF y USAE, presentes en la Junta de Personal del SERIS, solicitan depurar responsabilidades, así como el cese de las direcciones de Enfermería "ante la falta de respeto demostrado a los trabajadores del Servicio Riojano de Salud".

La Junta de Personal, en la reunión que ha celebrado esta mañana, ha adoptado esta postura "tras el caos organizativo generado con los traslados e incorporación de la OPE de Enfermería".

Para los sindicatos, "esta falta de previsión y organización no solo ha alterado el buen funcionamiento de los servicios, también ha provocado un importante perjuicio personal y profesional a las personas afectadas, dificultando la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras, además de vulnerar sus derechos".