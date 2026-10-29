Sindicatos recuerdan que el sector del champiñón y la seta en La Rioja sigue "sin convenio colectivo desde 2020"

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LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA ha recordado este jueves que el sector del champiñón y la seta de La Rioja sigue "sin convenio colectivo desde 2020". Un recordatorio que lanzan coincidiendo con la celebración, desde hoy y hasta el 1 de noviembre de las Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol.

"Reunirán Agricultura, gastronomía promoción y turismo. Pero ¿qué hay del convenio y de sus plantillas?", se preguntan desde las centrales sindicales a través de un comunicado.

Así, insisten en que "el convenio finalizó su vigencia en 2020, con casi todos los grupos profesionales con tablas salariales muy por debajo de SMI, aplicándoles las subidas que cada año obliga el SMI, teniendo una congelación salarial el resto de grupos profesionales que si que están en torno a SMI o lo supera".

Apuntan que "tras un preacuerdo el primer semestre de 2025, la patronal entendiendo que las personas trabajadoras tenían que trabajar obligatoriamente los domingos y festivos al mismo precio que un día laborable, se negó a firmar el convenio".

Una situación ante la que ven "en las patronales riojanas una dejadez de avanzar en la negociación de convenios de cara al posible cambio de gobierno en unas elecciones generales previstas para 2027 y ahora adelantadas a finales de noviembre".

Desde la parte social "se les ha planteado ciertas medias para llegar a un acuerdo, concretamente en septiembre de 2026 se les envío la última propuesta, solicitando una reunión sin que fecha de hoy hayamos tenido ningún tipo de contestación".

"Es inadmisible -aseguran desde los sindicatos- que las empresas del sector muestren una visibilidad mediática feroz para exigir ayudas públicas, ventajas fitosanitarias etc, pero den la espalda y muestren el más absoluto de los silencios cuando se trata de hacer justicia con las condiciones de vida de sus plantillas".

Y recuerdan a la patronal, "y de manera directa y obligatoria al Gobierno de La Rioja como máximo garante de la paz social, que estamos hablando de los mismos trabajadores y trabajadoras esenciales a los que la sociedad entera aplaudía en los balcones durante la pandemia".

"El mundo se detuvo por el miedo y la incertidumbre, las mujeres y hombres de este sector acudieron a sus puestos de trabajo, arriesgando su salud, para garantizar el abastecimiento en los hogares de toda España y Europa", reseñan.

Consideran que "el Ejecutivo autonómico no puede seguir financiado con dinero público a empresas que desprecian el diálogo social; la pasividad institucional es el verdadero pulmón de la patronal".

Por todo ello, CCOO Industria y UGT FICA exigen "el desbloqueo inmediato de la mesa de negociación y el cumplimiento estricto de los preacuerdos alcanzados, sin "letra pequeña" sobrevenida".

"Ante el bloqueo de la negociación colectiva, por la pérdida de poder adquisitivo por las subidas del precio de la cesta de la compra, la vivienda y los gastos energéticos animamos a las personas trabajadoras del sector así como al resto de personas que tienen sus convenios colectivos pendientes de negociación a secundar la huelga general del 11N", finalizan los sindicatos.