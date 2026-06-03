Sistema Público de Salud de La Rioja implanta nuevo sistema de información de laboratorio para optimizar la eficiencia

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LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha implantado un nuevo sistema de información de laboratorio, una herramienta tecnológica de última generación que permitirá avanzar en la modernización y transformación digital de los procesos diagnósticos del Sistema Público de Salud de La Rioja, mejorando la gestión, la eficiencia y la calidad asistencial.

La puesta en marcha de este nuevo sistema supone un importante avance en la integración y coordinación de toda la actividad relacionada con las pruebas diagnósticas de laboratorio. La implantación de la nueva plataforma tecnológica implicará asimismo una reorganización temporal de la actividad de extracciones en Atención Primaria.

En concreto, mañana, 3 de junio, las extracciones se concentrarán únicamente en los centros de salud de Haro, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Siete Infantes y Espartero, mientras que los días 4, 5, 8 y 12 de junio las agendas de extracción estarán disponibles al 50 por ciento en toda la red de Atención Primaria. Se trata de una medida transitoria y planificada para facilitar una implantación progresiva del sistema y garantizar la seguridad de los procesos asistenciales. A partir del 15 de junio, el funcionamiento de la actividad de extracciones quedará plenamente normalizado en toda la red de Atención Primaria del Sistema Público de Salud de La Rioja.

La nueva solución tecnológica permitirá conectar de forma más eficiente los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos con la historia clínica electrónica, facilitando la solicitud y realización de pruebas diagnósticas, agilizando la validación y comunicación de resultados clínicos y mejorando la trazabilidad de toda la actividad diagnóstica.

Entre las principales ventajas del nuevo sistema destaca también la mejora en la explotación y análisis de los datos de actividad, permitiendo disponer de información más ágil, precisa y accesible para la planificación de recursos, la evaluación de la actividad, la toma de decisiones clínicas y el control de la calidad asistencial. Asimismo, el nuevo modelo contribuirá a unificar procedimientos y protocolos de trabajo en todos los laboratorios del Sistema Público de Salud de La Rioja, favoreciendo una gestión más homogénea, segura y eficiente. Esta integración permitirá optimizar el seguimiento integral de las peticiones analíticas y reforzar la seguridad del paciente mediante una mayor automatización y control de los circuitos diagnósticos.

En concreto, el sistema integrará los laboratorios de Bioquímica Clínica, Genética, Hematología General, Inmunología y Microbiología tanto del Hospital Universitario San Pedro como del Hospital Universitario de Calahorra El contrato para la implantación del nuevo sistema de información de laboratorio ha sido adjudicado por un importe de 1.438.808,58 euros más IVA y será financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) mediante el componente 11 del PRTR, inversión 3, línea estratégica 6 para la Transformación Digital y Modernización de las administraciones públicas para la eficiencia de la gestión.